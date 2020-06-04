В каких городах и селах Тульской области есть коронавирус: карта на 4 июня
За всё время заболели 4293 жителя региона.
За сутки в Тульской области зарегистрировано 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.
По данным регионального оперштаба, за сутки выздоровели 127 человек, умерли 2.
В каких населенных пунктах Тульской области есть коронавирус:
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