Фото из архива Myslo.
«Арсенал» продлил контракты с тренерским штабом и футболистами
Правда, пока только до конца текущего сезона.
Тульский «Арсенал» продлил контракты с тренерским штабом и футболистами. Дополнительные соглашения с главным тренером Игорем Черевченко, его помощниками Игорем Семшовым, Валерием Климовым, Михаилом Соловьем и Сергеем Кращенко пролонгированы до конца сезона-2019/20.
Как сообщает клубная пресс-служба, контракты до конца текущего чемпионата продлены с голкипером Юрием Лодыгиным, защитником Максимом Володько и полузащитниками Александром Ломовицким и Даниилом Лесовым.
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