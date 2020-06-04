ДТП с перевертышем: В Туле два 45-летних мужчины на двух Daewoo Nexia не поделили дорогу

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, 4 июня около 12.00 на пересечении улиц Кирова и Ложевой в Туле произошло ДТП с участием двух автомобилей Daewoo Nexia. Примечательно, что легковушками управляли мужчины 1975 года рождения — ровесники.

Одна из машин опрокинулась на крышу, ее водитель пострадал, на момент публикации новости ему оказывали медицинскую помощь. На месте работают сотрудники ГИБДД. Им и предстоит выяснить окончательную причину аварии.