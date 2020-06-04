новости
новости
Регистрация
ДТП с перевертышем: В Туле два 45-летних мужчины на двух Daewoo Nexia не поделили дорогу

ДТП с перевертышем: В Туле два 45-летних мужчины на двух Daewoo Nexia не поделили дорогу

Сбой матрицы, не иначе.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, 4 июня около 12.00 на пересечении улиц Кирова и Ложевой в Туле произошло ДТП с участием двух автомобилей Daewoo Nexia. Примечательно, что легковушками управляли мужчины 1975 года рождения — ровесники.

Одна из машин опрокинулась на крышу, ее водитель пострадал, на момент публикации новости ему оказывали медицинскую помощь. На месте работают сотрудники ГИБДД. Им и предстоит выяснить окончательную причину аварии.

Галерея
На Ложевой стокнулись две Дэу Нексии , Фото: 1
На Ложевой стокнулись две Дэу Нексии , Фото: 2
На Ложевой стокнулись две Дэу Нексии , Фото: 3
На Ложевой стокнулись две Дэу Нексии , Фото: 4
На Ложевой стокнулись две Дэу Нексии , Фото: 5
На Ложевой стокнулись две Дэу Нексии , Фото: 6
На Ложевой стокнулись две Дэу Нексии , Фото: 7
На Ложевой стокнулись две Дэу Нексии , Фото: 8
На Ложевой стокнулись две Дэу Нексии , Фото: 9
На Ложевой стокнулись две Дэу Нексии , Фото: 10
На Ложевой стокнулись две Дэу Нексии , Фото: 11
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 13:07 +4
Другие статьи по темам
Событие
Дэу Нексияулица ЛожеваяДТП
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Потоп в Узловой: За сутки в городе выпала почти двухмесячная норма осадков
Потоп в Узловой: За сутки в городе выпала почти двухмесячная норма осадков
В сети появились фото разрушенной в Тульской области после ливней дороги
В сети появились фото разрушенной в Тульской области после ливней дороги
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.