В Тульской области скончались еще трое пациентов с подтвержденным COVID-19
Об этом сообщает региональный оперштаб.
За минувшие сутки три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте от 45 до 86 лет скончались от двусторонней пневмонии. Это жители Киреевска и Донского. У них в анамнезе — хронические заболевания.
Таким образом, в Тульской области умерли 42 человека с коронавирусом.
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