В Тульской области скончались еще трое пациентов с подтвержденным COVID-19

За минувшие сутки три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте от 45 до 86 лет скончались от двусторонней пневмонии. Это жители Киреевска и Донского. У них в анамнезе — хронические заболевания.

Таким образом, в Тульской области умерли 42 человека с коронавирусом.