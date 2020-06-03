«Березки» за миллион: в Тульской области аферисты пытались продать картину, якобы написанную Шишкиным

Объявление на «Авито» о продаже картины Шишкина с березками было размещено 9 мая. «Картина написана на холсте и имеет длинную историю», — указала Юлия, автор объявления. За картину она просила 1 миллион рублей.

А дальше — попытка сделки и задержание. Всё запечатлели на видео скрытой камерой журналисты РенТВ — они под видом покупателей встретились с владельцами картины.

На встречу приехали некие Юлия и Тимур, показали холст на багажнике старой «девятки», рассказывали, что картина досталась от прабабки и что это — подлинный Шишкин.

— А кто вам-то вообще рассказал, что это Шишкин?

— Прабабушка.

— Подлинник? Что прабабушка-то говорит?

— Подлинник!

Но на сделку кроме журналистов приехали еще и оперативники. Именно им теперь предстоит выяснить, чьей кисти принадлежат «березки». То, что это не Шишкин, уже известно. Искусствоведы, правда, уже сделали предварительное заключение, что пейзаж написан в начале XIX века неизвестным художником-ремесленником.