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«Березки» за миллион: в Тульской области аферисты пытались продать картину, якобы написанную Шишкиным
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

«Березки» за миллион: в Тульской области аферисты пытались продать картину, якобы написанную Шишкиным

Продавцы уверяли, что шедевр им достался от прабабки.

Объявление на «Авито» о продаже картины Шишкина с березками было размещено 9 мая. «Картина написана на холсте и имеет длинную историю», — указала Юлия, автор объявления. За картину она просила 1 миллион рублей.

А дальше — попытка сделки и задержание. Всё запечатлели на видео скрытой камерой журналисты РенТВ — они под видом покупателей встретились с владельцами картины.

На встречу приехали некие Юлия и Тимур, показали холст на багажнике старой «девятки», рассказывали, что картина досталась от прабабки и что это — подлинный Шишкин.

— А кто вам-то вообще рассказал, что это Шишкин?

— Прабабушка.

— Подлинник? Что прабабушка-то говорит?

— Подлинник!
 

Но на сделку кроме журналистов приехали еще и оперативники. Именно им теперь предстоит выяснить, чьей кисти принадлежат «березки». То, что это не Шишкин, уже известно. Искусствоведы, правда, уже сделали предварительное заключение, что пейзаж написан в начале XIX века неизвестным художником-ремесленником.

В пресс-службе тульского УМВД прокомментировали происшествие:

– Оперативными сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тульской области подозреваемые в продаже картины неизвестного художника под видом подлинника кисти Ивана Шишкина. Информация о продаже картины за 1 миллион рублей была размещена на сайте бесплатных объявлений.

Полицейские располагали предварительной информацией, что полотно не соответствует технике работы Шишкина и при этом находится в плохом состоянии, о чём продавцам заведомо известно. Тем не менее они при подаче объявления и дальнейших переговорах с потенциальными покупателями утверждали, что картина является подлинником работы мастера.

Сотрудниками полиции доставлены для разбирательства 42-летний неработающий ранее судимый представитель цыганского этноса, его 21-летний неработающий сын с 20-летней неработающей сожительницей. Картина направлена на исследование. Проводится процессуальная проверка, в рамках которой будут установлены все детали и обстоятельства происшествия.

 

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В Тульской области аферисты пытались продать картину, якобы написанную Шишкиным, Фото: 1
В Тульской области аферисты пытались продать картину, якобы написанную Шишкиным, Фото: 2
В Тульской области аферисты пытались продать картину, якобы написанную Шишкиным, Фото: 3
В Тульской области аферисты пытались продать картину, якобы написанную Шишкиным, Фото: 4
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:55 0
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