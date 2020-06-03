«Березки» за миллион: в Тульской области аферисты пытались продать картину, якобы написанную Шишкиным

Объявление на «Авито» о продаже картины Шишкина с березками было размещено 9 мая. «Картина написана на холсте и имеет длинную историю», — указала Юлия, автор объявления. За картину она просила 1 миллион рублей.
А дальше — попытка сделки и задержание. Всё запечатлели на видео скрытой камерой журналисты РенТВ — они под видом покупателей встретились с владельцами картины.
На встречу приехали некие Юлия и Тимур, показали холст на багажнике старой «девятки», рассказывали, что картина досталась от прабабки и что это — подлинный Шишкин.
— А кто вам-то вообще рассказал, что это Шишкин?
— Прабабушка.
— Подлинник? Что прабабушка-то говорит?
Но на сделку кроме журналистов приехали еще и оперативники. Именно им теперь предстоит выяснить, чьей кисти принадлежат «березки». То, что это не Шишкин, уже известно. Искусствоведы, правда, уже сделали предварительное заключение, что пейзаж написан в начале XIX века неизвестным художником-ремесленником.
В пресс-службе тульского УМВД прокомментировали происшествие:
– Оперативными сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тульской области подозреваемые в продаже картины неизвестного художника под видом подлинника кисти Ивана Шишкина. Информация о продаже картины за 1 миллион рублей была размещена на сайте бесплатных объявлений.
Полицейские располагали предварительной информацией, что полотно не соответствует технике работы Шишкина и при этом находится в плохом состоянии, о чём продавцам заведомо известно. Тем не менее они при подаче объявления и дальнейших переговорах с потенциальными покупателями утверждали, что картина является подлинником работы мастера.
Сотрудниками полиции доставлены для разбирательства 42-летний неработающий ранее судимый представитель цыганского этноса, его 21-летний неработающий сын с 20-летней неработающей сожительницей. Картина направлена на исследование. Проводится процессуальная проверка, в рамках которой будут установлены все детали и обстоятельства происшествия.