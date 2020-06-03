В Тульской области 109 новых случаев коронавируса

За всё время коронавирусной инфекцией заразились 4183 жителя региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все своевременно изолированы.

В России же за последние сутки выявлено 8 536 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 38,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 178 летальных исходов, выздоровело 8 972 человека.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровело 195 957 человек.