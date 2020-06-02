В Тульской области готовятся к открытию летние кафе

Фото: пресс-центр правительства Тульской области и из архива Myslo.

При этом в своей деятельности объекты общественного питания должны соблюдать ряд требований, как обозначенных в указе, так и приведенных в методических рекомендациях Роспотребнадзора.



В их числе — термометрия сотрудников, санитарная обработка мебели и посуды, запрет на предоставление кальянов, массовые или досуговые мероприятия. Расстояние между посетителями — не менее 1,5 м. Не допускается организация питания в помещениях.

Комитет по предпринимательству и потребительскому рынку совместно с комитетом по развитию туризма региона помогают летним кафе подготовиться к максимально безопасному приему посетителей.



На этой неделе сотрудники Роспотребнадзора совместно с представителями профильных органов регионального правительства выходят на летние веранды и разъясняют, что необходимо предпринять, чтобы соответствовать всем требованиям.

«Мы выстроили конструктивный диалог между бизнесом, органами исполнительной власти и Роспотребнадзором. Важно не только открыть летние кафе, главное, — удостовериться, что их посетители и сотрудники будут в полной безопасности», — отметила председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.