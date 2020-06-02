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В Тульской области готовятся к открытию летние кафе
Фото: пресс-центр правительства Тульской области и из архива Myslo.

В Тульской области готовятся к открытию летние кафе

Согласно дополнениям в указ губернатора, с 1 июня могут возобновить деятельность летние кафе с открытой верандой.

При этом в своей деятельности объекты общественного питания должны соблюдать ряд требований, как обозначенных в указе, так и приведенных в методических рекомендациях Роспотребнадзора.

В их числе — термометрия сотрудников, санитарная обработка мебели и посуды, запрет на предоставление кальянов, массовые или досуговые мероприятия. Расстояние между посетителями — не менее 1,5 м. Не допускается организация питания в помещениях.
Комитет по предпринимательству и потребительскому рынку совместно с комитетом по развитию туризма региона помогают летним кафе подготовиться к максимально безопасному приему посетителей.

На этой неделе сотрудники Роспотребнадзора совместно с представителями профильных органов регионального правительства выходят на летние веранды и разъясняют, что необходимо предпринять, чтобы соответствовать всем требованиям.

«Мы выстроили конструктивный диалог между бизнесом, органами исполнительной власти и Роспотребнадзором. Важно не только открыть летние кафе, главное, — удостовериться, что их посетители и сотрудники будут в полной безопасности», — отметила председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.

 
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В Туле готовятся к открытию летние веранды в кафе, Фото: 1
В Туле готовятся к открытию летние веранды в кафе, Фото: 2
В Туле готовятся к открытию летние веранды в кафе, Фото: 3
В Туле готовятся к открытию летние веранды в кафе, Фото: 4
В Туле готовятся к открытию летние веранды в кафе, Фото: 5
В Туле готовятся к открытию летние веранды в кафе, Фото: 6
В Туле готовятся к открытию летние веранды в кафе, Фото: 7
В Туле готовятся к открытию летние веранды в кафе, Фото: 8
В Туле готовятся к открытию летние веранды в кафе, Фото: 9
В Туле готовятся к открытию летние веранды в кафе, Фото: 10
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