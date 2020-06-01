В Тульской области смягчают ограничения: что в регионе открывается с 1 июня

Губернатор внес дополнения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Согласно новой редакции документа, действие ограничений, введенных в рамках режима повышенной готовности, в регионе продлено до 15 июня.

В то же время в Тульской области с 1 июня сняли ряд ограничений. Так, отменен режим цифровых пропусков для въезда и выезда из региона, также отменена обязательная двухнедельная самоизоляция для въезжающих.

Теперь для прогулок снова доступны общественные пространства населенных пунктов. Какие зоны отдыха запрещены для посещения, читайте здесь.

Обязательный «масочный режим» введен на всей территории Тульской области. Маски необходимо носить в местах общего пользования (в зданиях, строениях, сооружениях и иных объектах), на всех объектах розничной торговли, в медицинских организациях, общественном транспорте (включая такси), остановочных павильонах (платформах).

Кроме того, маски нужно использовать «надлежащим образом» — путем крепления средства индивидуальной защиты на переносице, закрывая все органы дыхания. Перчатки – мера рекомендательная.

действующие в регионе ограничения

Запрещены

проведение деловых, культурных, зрелищных, спортивных, публичных и иных массовых мероприятий , а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме;

, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме; нахождение на территории торговых и (или) развлекательных центров детей до 18 лет без сопровождения родителей (законных представителей);

без сопровождения родителей (законных представителей); деятельность ночных клубов (дискотек), бильярдных, боулингов, караоке-клубов, кинотеатров (кинозалов), библиотек, детских игровых комнат (игровых залов, игротек), детских развлекательных центров, батутных центров, квест-комнат (румов), спортивно-оздоровительных, спортивных клубов (залов) и фитнес-центров (фитнес-клубов), плавательных бассейнов и иных развлекательных и досуговых организаций (заведений, центров);

ночных клубов (дискотек), бильярдных, боулингов, караоке-клубов, кинотеатров (кинозалов), библиотек, детских игровых комнат (игровых залов, игротек), детских развлекательных центров, батутных центров, квест-комнат (румов), спортивно-оздоровительных, спортивных клубов (залов) и фитнес-центров (фитнес-клубов), плавательных бассейнов и иных развлекательных и досуговых организаций (заведений, центров); деятельность организаций дополнительного образования независимо от форм собственности и индивидуальных предпринимателей по реализации дополнительных общеобразовательных, культурных, спортивных, развивающих программ, в том числе не имеющих лицензий на образовательную деятельность, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме;

независимо от форм собственности и индивидуальных предпринимателей по реализации дополнительных общеобразовательных, культурных, спортивных, развивающих программ, в том числе не имеющих лицензий на образовательную деятельность, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме; деятельность полустационарных отделений и кабинетов ранней помощи государственных учреждений Тульской области в сфере социального обслуживания населения;

оказание стоматологических услуг, за исключением услуг, оказываемых исключительно по предварительной записи при условии нахождения в помещении (зале) не более 1 посетителя и проведения дезинфекции помещений (оборудования, предметов) после каждого приема посетителя, а также заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

торговля непродовольственными товарами на оптовых и розничных рынках, а также проведение ярмарок;

деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах, тотализаторах, и пунктах приема ставок;

выезды любых организованных детских групп за ее пределы, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций.

Эти ограничения при условии соблюдения требований главного государственного санитарного врача по Тульской области НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ на:

деятельность плавательных бассейнов при условии соблюдения требований главного государственного санитарного врача по Тульской области;

при условии соблюдения требований главного государственного санитарного врача по Тульской области; тренировочные мероприятия, проводимые без участия зрителей, спортивных команд сборных РФ, спортивных сборных команд Тульской области, спортсменов профессиональных спортивных клубов (за исключением воспитанников спортивных школ, входящих в их состав) в федеральных и региональных тренировочных центрах;

спортивных команд сборных РФ, спортивных сборных команд Тульской области, спортсменов профессиональных спортивных клубов (за исключением воспитанников спортивных школ, входящих в их состав) в федеральных и региональных тренировочных центрах; занятия физкультурой и спортом на площадках на открытом воздухе (футбольные поля, мини-футбольные поля, открытые теннисные корты, плоскостные спортсооружения, скейтпарки, воркаут-площадки и проч);

(футбольные поля, мини-футбольные поля, открытые теннисные корты, плоскостные спортсооружения, скейтпарки, воркаут-площадки и проч); деятельность теннисных, картинговых, конных центров и центров активного отдыха, стрелковые центры, осуществляемую в формате индивидуальных занятий исключительно по предварительной записи;

осуществляемую в формате индивидуальных занятий исключительно по предварительной записи; работу велопроката при условии использования гражданами перчаток и обеспечения дезинфекции оборудования.

Запрещено по 15 июня 2020 года

- бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах и иных средствах размещения, расположенных на территории Тульской области, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках (служебных поездках), при условии получения согласования заявки предприятия (принимающая сторона) на их размещение комитетом Тульской области по туризму и лиц, размещенных на день вступления в силу настоящего указа, а также работников медицинских организаций. Порядок рассмотрения заявки и направления согласования (отказа в согласовании), в том числе основания для отказа, устанавливается комитетом Тульской области по туризму. Допускается развертывание на базе гостиниц временных обсерваторов и отделений медицинских организаций в соответствии с государственными контрактами, заключаемыми уполномоченными органами исполнительной власти Тульской области.

Отменено до 15 июня 2020 года

Проведение оздоровительной кампании детей, проживающих в Тульской области, в том числе на базе учреждений с дневным пребыванием, находящихся в ведении муниципальных образований Тульской области.

Временно приостановлены по 15 июня 2020 года:

работа организаций общественного питания, в том числе ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и объектов нестационарной торговли, оказывающих услуги общественного питания;

работа торговых, торгово-развлекательных центров и иных объектов розничной торговли;

работа объектов торговли, реализующих строительные материалы;

продажа продовольственных товаров вне стационарных помещений, за исключением нестационарных торговых объектов, размещенных в соответствии с действующим законодательством, относящихся к типу: «киоск», «киоск с остановочным навесом», «киоски-автоматы по продаже питьевой воды», «павильон», «автолавка»;

работа салонов красоты, парикмахерских, тату-салонов, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие непосредственное (личное) присутствие гражданина;

посещение гражданами территорий зон отдыха, расположенных в муниципальных образованиях Тульской области (приложение № 1).

При условии соблюдения требований главного государственного санитарного врача по Тульской области эти ограничения НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ на:

Работу организаций общественного питания, осуществляемую путем дистанционной торговли, в том числе с условием доставки или самовывоза;

Оказание услуг общественного питания на свежем воздухе (открытые веранды и летние кафе), за исключением услуг кальянов для курения, проведения массовых или досуговых мероприятий, при обеспечении дистанции межзду столиками 1,5 метра, использования одноразового меню, обработки дезсредствами всех поверхностей после каждого посетителя;

(открытые веранды и летние кафе), за исключением услуг кальянов для курения, проведения массовых или досуговых мероприятий, при обеспечении дистанции межзду столиками 1,5 метра, использования одноразового меню, обработки дезсредствами всех поверхностей после каждого посетителя; столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

аптеки и аптечные пункты;

объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи, спутникового телевидения и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), оборудования, а также выполняются работы по их ремонту и обслуживанию;

объекты розничной торговли горюче-смазочными материалами;

объекты розничной торговли, в которых реализуется и осуществляется ремонт средств коррекции зрения и технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия;

салоны красоты и парикмахерские, осуществляющие деятельность исключительно по предварительной записи, при условии нахождения в них не более 5 человек одновременно;

солярии;

объекты розничной торговли цветочной продукцией;

объекты розничной торговли, площадь торговых залов которых не превышает 400 кв метров, реализующие продукцию без работы торгового зала (помещения) исключительно путем осуществления курьерской доставки или самовывоза;

реализующие продукцию без работы торгового зала (помещения) исключительно путем осуществления курьерской доставки или самовывоза; объекты розничной торговли, оборудованные отдельным наружным (уличным) входом, площадь торговых залов которых не превышает 400 кв. м, включая расположенные в них торговые секции (отделы);

Приостановлено до 15 июня 2020 года действие единых месячных льготных проездных билетов

Ограничения не распространяются на

- проведение официальных мероприятий органами госвласти или местного самоуправления при условии, что численность участников мероприятий не превышает 30 человек, обеспечена социальная дистанция между участниками, они используют маски, а места проведения мероприятий предварительно дезинфицируются;

- проведение публичных слушаний, предусмотренных законодательством РФ при условии, что численность участников слушаний не более 30, соблюдения социальной дистанции, обязательного использования масок и перчаток, проведения предварительной дезинфекции места проведения слушаний, использования оборудования для обеззараживания воздуха закрытого типа, работающего в присутствии людей, обеспечения термометрии всех участников.

Для граждан 65+ обязателен режим самоизоляции до 11 июня 2020 года. Для работающих граждан 65+ возможно оформление листов нетрудоспособности.

Жителям региона рекомендовано воздержаться от

посещения религиозных объектов

поездок за пределы Тульской области.

Подробнее с указом можно ознакомиться здесь.