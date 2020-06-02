Ремонт дорог в Туле: строительство дублера проспекта Ленина, реконструкция мостов и ул. Ложевой
Глава администрации города Дмитрий Миляев доложил губернатору Алексею Дюмину, как в областном центре продвигается дорожный ремонт.
Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и программа «Народный бюджет»
В рамках нацпроекта в Туле предусмотрен ремонт 9 участков автомобильных дорог. В настоящее время работы ведутся на пяти объектах:
- ул. М. Горького (от ул. Заварной до ул. Октябрьской),
- Городской переулок (от ул. Рязанской до ул. Станиславского),
- ул. Станиславского (от ул. Н. Руднева до Городского переулка),
- ул. Демонстрации,
- ул. М. Жукова (от Одоевского шоссе до 18-го проезда Мясново).
На одном объекте по ул. Болдина от ул. 3. Космодемьянской до ул. Д. Ульянова работы завершены.
Помимо этого в рамках реализации национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрена замена асфальтобетонного покрытия межрельсового пространства на двух участках трамвайных путей по ул. М. Горького и ул. Кауля, а также полная замена рельсошпальной решетки по ул. Ф. Энгельса.
По программе «Народный бюджет» подготовлена документация к размещению аукциона. Всего в текущем году до 1 сентября планируется выполнить ремонт 10 участков автомобильных дорог общей площадью 35,145 тыс. м2 и стоимостью более 44 млн рублей.
Аварийно-восстановительный ремонт дорог
Заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети в Туле на 3 года. Выполняются работы по ямочному ремонту автомобильных дорог и тротуаров, заделка швов и трещин, а также ремонт дорожного покрытия щебнем.
Алексей Дюмин посоветовал Дмитрию Миляеву создавать «летучие бригады» для латания дыр на дорогах в Большой Туле.
Дублер проспекта Ленина
Проект на строительно-монтажные работы в настоящее время находится на экспертизе. После получения положительного заключения и окончания выноса вышеуказанных коммуникаций планируется выполнить работы по строительству участков дублера в срок до 1 ноября 2020 года.
Реконструкция мостов и ул. Ложевой
В настоящее время проводятся проектно-изыскательные работы на реконструкцию трех сооружений:
- Демидовский транспортно-пешеходный мост,
- Московский путепровод,
- Баташевский мост.
Заключен контракт на проведение проектно-изыскательных работ по реконструкции автодороги по ул. Ложевой, включая пересечение с автодорогами по ул. Металлургов и Восточному обводу.