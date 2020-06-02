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Ремонт дорог в Туле: строительство дублера проспекта Ленина, реконструкция мостов и ул. Ложевой

Ремонт дорог в Туле: строительство дублера проспекта Ленина, реконструкция мостов и ул. Ложевой

Глава администрации города Дмитрий Миляев доложил губернатору Алексею Дюмину, как в областном центре продвигается дорожный ремонт.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и программа «Народный бюджет»

В рамках нацпроекта в Туле предусмотрен ремонт 9 участков автомобильных дорог. В настоящее время работы ведутся на пяти объектах:

  • ул. М. Горького (от ул. Заварной до ул. Октябрьской),
  • Городской переулок (от ул. Рязанской до ул. Станиславского),
  • ул. Станиславского (от ул. Н. Руднева до Городского переулка),
  • ул. Демонстрации,
  • ул. М. Жукова (от Одоевского шоссе до 18-го проезда Мясново).

На одном объекте по ул. Болдина от ул. 3. Космодемьянской до ул. Д. Ульянова работы завершены.

Помимо этого в рамках реализации национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрена замена асфальтобетонного покрытия межрельсового пространства на двух участках трамвайных путей по ул. М. Горького и ул. Кауля, а также полная замена рельсошпальной решетки по ул. Ф. Энгельса.

По программе «Народный бюджет» подготовлена документация к размещению аукциона. Всего в текущем году до 1 сентября планируется выполнить ремонт 10 участков автомобильных дорог общей площадью 35,145 тыс. м2 и стоимостью более 44 млн рублей.

Аварийно-восстановительный ремонт дорог

Заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети в Туле на 3 года. Выполняются работы по ямочному ремонту автомобильных дорог и тротуаров, заделка швов и трещин, а также ремонт дорожного покрытия щебнем.

Алексей Дюмин посоветовал Дмитрию Миляеву создавать «летучие бригады» для латания дыр на дорогах в Большой Туле.

Дублер проспекта Ленина

Проект на строительно-монтажные работы в настоящее время находится на экспертизе. После получения положительного заключения и окончания выноса вышеуказанных коммуникаций планируется выполнить работы по строительству участков дублера в срок до 1 ноября 2020 года.

Реконструкция мостов и ул. Ложевой

В настоящее время проводятся проектно-изыскательные работы на реконструкцию трех сооружений:

  • Демидовский транспортно-пешеходный мост,
  • Московский путепровод,
  • Баташевский мост.

Заключен контракт на проведение проектно-изыскательных работ по реконструкции автодороги по ул. Ложевой, включая пересечение с автодорогами по ул. Металлургов и Восточному обводу.

Алексей Дюмин поинтересовался у Дмитрия Миляева, что у нас с подтоплением улиц? МЧС предупреждает об обильных осадках за 2-3 дня.
 
- Ливневая канализация в исправном состоянии, но количество осадков, бывает, вызывает подтопление, - так ответил глава администрации Тулы.
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