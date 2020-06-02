Ремонт дорог в Туле: строительство дублера проспекта Ленина, реконструкция мостов и ул. Ложевой

Глава администрации города Дмитрий Миляев доложил губернатору Алексею Дюмину, как в областном центре продвигается дорожный ремонт.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и программа «Народный бюджет»

В рамках нацпроекта в Туле предусмотрен ремонт 9 участков автомобильных дорог. В настоящее время работы ведутся на пяти объектах:

ул. М. Горького (от ул. Заварной до ул. Октябрьской),

Городской переулок (от ул. Рязанской до ул. Станиславского),

ул. Станиславского (от ул. Н. Руднева до Городского переулка),

ул. Демонстрации,

ул. М. Жукова (от Одоевского шоссе до 18-го проезда Мясново).

На одном объекте по ул. Болдина от ул. 3. Космодемьянской до ул. Д. Ульянова работы завершены.

Помимо этого в рамках реализации национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрена замена асфальтобетонного покрытия межрельсового пространства на двух участках трамвайных путей по ул. М. Горького и ул. Кауля, а также полная замена рельсошпальной решетки по ул. Ф. Энгельса.

По программе «Народный бюджет» подготовлена документация к размещению аукциона. Всего в текущем году до 1 сентября планируется выполнить ремонт 10 участков автомобильных дорог общей площадью 35,145 тыс. м2 и стоимостью более 44 млн рублей.

Аварийно-восстановительный ремонт дорог

Заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети в Туле на 3 года. Выполняются работы по ямочному ремонту автомобильных дорог и тротуаров, заделка швов и трещин, а также ремонт дорожного покрытия щебнем.

Алексей Дюмин посоветовал Дмитрию Миляеву создавать «летучие бригады» для латания дыр на дорогах в Большой Туле.

Дублер проспекта Ленина

Проект на строительно-монтажные работы в настоящее время находится на экспертизе. После получения положительного заключения и окончания выноса вышеуказанных коммуникаций планируется выполнить работы по строительству участков дублера в срок до 1 ноября 2020 года.

Реконструкция мостов и ул. Ложевой

В настоящее время проводятся проектно-изыскательные работы на реконструкцию трех сооружений:

Демидовский транспортно-пешеходный мост,

Московский путепровод,

Баташевский мост.

Заключен контракт на проведение проектно-изыскательных работ по реконструкции автодороги по ул. Ложевой, включая пересечение с автодорогами по ул. Металлургов и Восточному обводу.

- Ливневая канализация в исправном состоянии, но количество осадков, бывает, вызывает подтопление, - так ответил глава администрации Тулы.