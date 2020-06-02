Ежедневно туляки отдают мошенникам почти по миллиону рублей

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Такие данные на заседании оперштаба в правительстве Тульской области привел начальник регионального УМВД Сергей Галкин.

Руководитель тульского УМВД доложил губернатору, что по постановлению главного санитарного врача региона сотрудники полиции ежедневно осуществляют контроль за соблюдением «антикоронавирусных» требований. В первую очередь, гражданами 65+, а также всеми туляками при посещении общественных мест.

В целом, по словам Галкина, ситуация сейчас достаточно стабильная, нарушений становится все меньше.

– Продолжаем повседневную работу по раскрытию и профилактике правонарушений и преступлений. Ситуация в этом плане в регионе стабильная, она даже улучшилась по сравнению с июнем прошлого года.

Алексей Дюмин предложил УМВД усилить работу по информированию населения о возможных видах мошенничества:

– Сейчас, когда люди на самоизоляции, много товаров и услуг они получают дистанционно. Это создает определенную почву для мошеннических действий.

По словам Галкина, несмотря на то, что разъяснительная работа налажена широко, на удочку мошенников, к сожалению, ежедневно попадаются от 10 до 20 туляков. Суммы — миллион рублей и даже больше.

Губернатор поручил главе УМВД усилить профилактическую работу в этом направлении.