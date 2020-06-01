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В Туле умерла легенда Театра юного зрителя Зинаида Леонтьева

В Туле умерла легенда Театра юного зрителя Зинаида Леонтьева

Зинаида Васильевна скончалась на 101-м году жизни.

31 мая на 101-м году ушла из жизни легенда Тульского областного театра юного зрителя, потрясающая артистка, заслуженный работник культуры РФ Зинаида Васильевна Леонтьева.
 
В Тульском театре юного зрителя она служила с 1941 года, вплоть до 2018 года выходила на сцену в роли Барыни в спектакле «Гроза» и Графини Хрюминой (спектакль «Горе от ума»).
 
Совсем недавно Myslo делал большой материал к столетию Зинаиды Леонтьевой.
 
Внучка шоколадного фабриканта, возлюбленная летчика французского полка «Нормандия – Неман» Леона Кюффо, артистка театра с 1941 года. Она рассказала, как попала в Тулу, почему в шутку называла себя «слесарем-гинекологом», говорила о театре и любимых ролях.  Почитайте!
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