В Туле умерла легенда Театра юного зрителя Зинаида Леонтьева

Зинаида Васильевна скончалась на 101-м году жизни.

31 мая на 101-м году ушла из жизни легенда Тульского областного театра юного зрителя, потрясающая артистка, заслуженный работник культуры РФ Зинаида Васильевна Леонтьева.

В Тульском театре юного зрителя она служила с 1941 года, вплоть до 2018 года выходила на сцену в роли Барыни в спектакле «Гроза» и Графини Хрюминой (спектакль «Горе от ума»).

Совсем недавно Myslo делал большой материал к столетию Зинаиды Леонтьевой.