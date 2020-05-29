Во всех районах Тульской области вводится «масочный» режим

Фото из архива Myslo.

Разъясняем, где нужно носить маски, чтобы не получить штраф.

Согласно новому указу губернатора Тульской области, с 1 июня на всей территории региона вводится обязательный «масочный» режим. Это требование не касается нахождения на улице.

В документе уточняется, что маски необходимо носить в местах общего пользования (в зданиях, строениях, сооружениях и иных объектах), на всех объектах розничной торговли, в медицинских организациях, общественном транспорте (включая такси), остановочных павильонах (платформах).

Кроме того, маски нужно использовать «надлежащим образом» — путем крепления средства индивидуальной защиты на переносице, закрывая все органы дыхания.

- Сейчас много дискуссий по поводу ношения масок. Обязательное ношение масок – для массового скопления людей в зданиях и сооружениях. Необязательно носить маску, идя по улице или гуляя в парке. Но в магазине она обязательна. Перчатки – мера рекомендательная.

Рекомендуем предпринимателям отказывать в услуге или продаже тем клиентам, кто не носит маску. Эта мера носит рекомендательный характер, - рассказал на брифинге для СМИ заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Подробнее с указом можно ознакомиться здесь.