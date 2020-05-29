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Во всех районах Тульской области вводится «масочный» режим
Фото из архива Myslo.

Во всех районах Тульской области вводится «масочный» режим

Разъясняем, где нужно носить маски, чтобы не получить штраф.

Согласно новому указу губернатора Тульской области, с 1 июня на всей территории региона вводится обязательный «масочный» режим. Это требование не касается нахождения на улице.

В документе уточняется, что маски необходимо носить в местах общего пользования (в зданиях, строениях, сооружениях и иных объектах), на всех объектах розничной торговли, в медицинских организациях, общественном транспорте (включая такси), остановочных павильонах (платформах).

Кроме того, маски нужно использовать «надлежащим образом» — путем крепления средства индивидуальной защиты на переносице, закрывая все органы дыхания.

- Сейчас много дискуссий по поводу ношения масок. Обязательное ношение масок – для массового скопления людей в зданиях и сооружениях. Необязательно носить маску, идя по улице или гуляя в парке. Но в магазине она обязательна. Перчатки – мера рекомендательная. 
 
Рекомендуем предпринимателям отказывать в услуге или продаже тем клиентам, кто не носит маску. Эта мера носит рекомендательный характер, - рассказал на брифинге для СМИ заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.
 

Подробнее с указом можно ознакомиться здесь.

Сюжет: Коронавирус
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