новости
новости
Регистрация
Метеопредупреждение: На Тулу надвигается гроза и сильный ветер
Фото из архива Myslo.

Метеопредупреждение: На Тулу надвигается гроза и сильный ветер

МЧС объявило метеопредупреждение в регионе.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1−2 часа с сохранением до конца суток 30 мая на территории Тульской области местами ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра с порывами 12−17 м/с, в отдельных районах град.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

При грозе

Если вы находитесь в доме:

- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;

- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;

- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

- во время грозы нельзя купаться в водоемах;

- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;

- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -«01» или с мобильного — «112» и «101».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 14:19 +4
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
метеопредупреждениеГУ МЧС России по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Кимовске Росгвардия задержала пьяного водителя
В Кимовске Росгвардия задержала пьяного водителя
Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 30 мая
Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 30 мая
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.