В Кимовске Росгвардия задержала пьяного водителя

Водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

В Кимовском районе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии на маршруте патрулирования обратили внимание на автомобиль УАЗ, двигавшийся по дороге с нарушением ПДД.

В какой-то момент водитель УАЗа не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет. В результате ДТП никто не пострадал. От водителя УАЗа исходил сильный запах алкоголя.

Росгвардейцы задержали водителя и для дальнейшего разбирательства передали его прибывшему экипажу ДПС. При проверке водителя на состояние алкогольного опьянения алкотестер показал 1,561 промилле. По данному факту проводится проверка.