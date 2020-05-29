В каком состоянии находятся больные коронавирусом жители Тульской области

Фото из архива Myslo.

Об этом рассказал заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин на брифинге для СМИ.

На данный момент в Тульской области заражены коронавирусной инфекцией 3644 туляка. Из них 1457 находятся на лечении в стационарах, 30 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, 434 пациентов получают лечение с кислородным обеспечением.

Тульская область занимает 9 место в ЦФО и 11 место по России по уровню инфицирования (из расчета на 100 тыс населения).

Показатель по тестированию Тульская область превышает в 2 раза — вместо 70 тестирований на 100 тыс. наш регион проводит 143.

Также Валерий Шерин сообщил, что прирост выздоровевших в Тульской области составил 7%, заболевших — 3%, 0,9 коэффициент летальности (по РФ этот показатель 1,1).

Регион перевыполнил показатели готовности медучреждений: по рекомендациям минздрава РФ требовалось подготовить 733 койки, а подготовлено и введено 1922, в том числе 922 с кислородом. К 1 июня будет 2130 коек. Сейчас свободно коек 465, из них 296 с кислородом.