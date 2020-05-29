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В Тульской области ослабляют ограничения: отмена пропусков, открытие летних веранд и без масок на улицах
Фото из архива Myslo.

В Тульской области ослабляют ограничения: отмена пропусков, открытие летних веранд и без масок на улицах

Вместе с тем «масочный режим» вводится на территории всего региона.

29 мая губернатор Алексей Дюмин внес дополнения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Согласно новой редакции документа, действие ограничений, введенных в рамках режима повышенной готовности, в регионе продлено до 15 июня.

Вместе с тем с 1 июня смогут открыться летние кафе с открытой верандой, а также магазины и торговые центры площадью до 400 кв. м.

Для прогулок будут снова доступны общественные пространства населенных пунктов.

Профессиональные спортсмены смогут возобновить тренировки. Также откроются конноспортивные центры, стрелковые клубы, центры активного отдыха. Разрешено заниматься спортом на всех плоскостных сооружениях на открытом воздухе.

Автошколы смогут проводить практические занятия по вождению транспортных средств. Можно будет проводить в очной форме демонстрационные экзамены и подготовку к ним в учреждениях среднего профессионального образования.

Начать работу также смогут передвижные торговые объекты по продаже напитков и солярии.

Отменены требования об оформлении цифрового пропуска при пересечении границы Тульской области и обязательной самоизоляции на 14 дней для въезжающих в регион.

Разрешено проведение публичных слушаний и официальных мероприятий с числом участников не более 30 человек.

Обязательное ношение масок с этого момента вводится на всей территории Тульской области. Но это требование не касается нахождения на улицах.

В указе сообщается, что маски необходимо носить в местах общего пользования (в зданиях, строениях, сооружениях и иных объектах), на всех объектах розничной торговли, в медицинских организациях, общественном транспорте (включая такси), остановочных павильонах (платформах). Уточняется, что маски нужно использовать «надлежащим образом» — путем крепления средства индивидуальной защиты на переносице, закрывая все органы дыхания.

Обязательная самоизоляция для граждан людей старше 65 лет продлена.

Возобновление деятельности предприятий и организаций возможно только при соблюдении особых рекомендаций Роспотребнадзора. Они опубликованы на сайте ведомства.

Подробный текст указа здесь

Сюжет: Коронавирус
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