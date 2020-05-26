Фото из архива Myslo.
Жителям Пролетарского района Тулы раздадут питьевую и техническую воду
Напомним, воды в районе не будет около суток.
Ранее Myslo сообщал, что 27 мая с 8.00 рабочие «Тулагорводоканала» проведут ремонт на Медвенско-Осетровском водозаборе. Это необходимо для подготовки к работе в осенне-зимний период.
В связи с этим воды не будет до 8.00 28 мая в Пролетарском районе Тулы, а также в Новомедвенском, п. Молодежный, Комарки, д. Медвенка, мкр. Рублево-Медвенский.
Что будут делать специалисты?
- устройство врезки вновь построенного водовода диаметром 900 мм;
- замену узла ввода на водоводе в п. Молодежный, ул. Центральная;
- замену опор ЛЭП — II Анишино 10 кВ;
- замену задвижек по адресам: Тула, ул. Матросова, Замочная, Гастелло, Металлургов, Кутузова, Калинина;
- проведение ремонтных работ на ВНС № 26.
Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, для жителей Пролетарского района организуют бесплатную раздачу питьевой и технической воды.
Выдача питьевой воды (в киосках «Губернский колодезь», ООО «Ключ Здоровья») с 8.00 до 20.00:
- Степанова, 29;
- Марата, 24;
- Кирова, 14;
- Кирова, 32;
- Замочная, 34;
- Кутузова, 15;
- Металлургов, 60;
- Металлургов, 1б.
Выдача технической воды из пожарных автомобилей:
- ул. Пролетарская, 22-а ТЦ «Рио» — с 8.00 до 10.00, 12.00 до 14.00, 16.00 до 18.00,
- ул. Ложевая, 125-а ТЦ «Пролетарский» — с 10.00 до 12.00, 14.00 до 16.00, 18.00 до 20.00,
- ул. Металлургов, 22 ДК «Металлург» — с 8.00 до 10.00, 12.00 до 14.00, 16.00 до 18.00,
- ул. Металлургов, д. 86-б ТЦ «Магнит» — с 10.00 до 12.00, 14.00 до 16.00, 18.00 до 20.00
- ул. Кутузова, 13 ТЦ «Кировский» — с 8.00 до 10.00, 12.00 до 14.00, 16.00 до 18.00
- ул. Кутузова, 45 ТРК «Голубой огонь» — с 10.00 до 12.00, 14.00 до 16.00, 18.00 до 20.00
- ул. Бондаренко, 23 (в районе хоккейной коробки) — с 8.00 до 20.00.
- Разворотное трамвайное кольцо «Стадион «Металлург» — с 8.00 до 20.00.
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