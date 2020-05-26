Жителям Пролетарского района Тулы раздадут питьевую и техническую воду

Фото из архива Myslo.

Напомним, воды в районе не будет около суток.

Ранее Myslo сообщал, что 27 мая с 8.00 рабочие «Тулагорводоканала» проведут ремонт на Медвенско-Осетровском водозаборе. Это необходимо для подготовки к работе в осенне-зимний период.

В связи с этим воды не будет до 8.00 28 мая в Пролетарском районе Тулы, а также в Новомедвенском, п. Молодежный, Комарки, д. Медвенка, мкр. Рублево-Медвенский.

Что будут делать специалисты?

устройство врезки вновь построенного водовода диаметром 900 мм;

замену узла ввода на водоводе в п. Молодежный, ул. Центральная;

замену опор ЛЭП — II Анишино 10 кВ;

замену задвижек по адресам: Тула, ул. Матросова, Замочная, Гастелло, Металлургов, Кутузова, Калинина;

проведение ремонтных работ на ВНС № 26.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, для жителей Пролетарского района организуют бесплатную раздачу питьевой и технической воды.

Выдача питьевой воды (в киосках «Губернский колодезь», ООО «Ключ Здоровья») с 8.00 до 20.00:

Степанова, 29;

Марата, 24;

Кирова, 14;

Кирова, 32;

Замочная, 34;

Кутузова, 15;

Металлургов, 60;

Металлургов, 1б.

Выдача технической воды из пожарных автомобилей: