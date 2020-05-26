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В Черни во время уборки на кладбище могилы завалили спиленными деревьями

В Черни во время уборки на кладбище могилы завалили спиленными деревьями

Возмущенные жители опубликовали фото в соцсетях.

Плановые работы, которые включают в себя удаление аварийно опасных и сухих деревьев, на кладбище в поселке Чернь были намечены с 11 по 22 мая. Работы начались, и деревья опилили, только вот вывозить «плоды» трудов, которые, по словам местных жителей, длились всего-то один день, не стали, оставив горы опиленных стволов и веток на могилах.

«В результате по кладбищу теперь не пройти. Мало того, все это понесло за собой большое повреждение памятников, оградок, могил и др. Согласно ст. 1069 ГК РФ, ответственность за вред, причиненный гражданину в результате действий (бездействия) органов местного самоуправления, подлежит возмещению за счет казны муниципального образования. Остается много вопросов к организаторам такой работы: почему нельзя было оповестить жителей другим путем, ведь на кладбище в ситуации самоизоляции никто не ходит? Кто будет утилизировать ветки и бревна на данной территории? Кто возместит ущерб? Кто прояснит ситуацию? В любом случае местные жители не должны страдать от бездействия и такой халатности организаций. Когда уже прекратится этот бардак?!» – написала автор поста Елена Хромова.

Жители были возмущены таким качеством работы подрядчика, заявив об осквернении могил данной варварской уборкой.

Галерея
В Черни во время уборки на кладбище могилы завалили спиленными деревьями, Фото: 1
В Черни во время уборки на кладбище могилы завалили спиленными деревьями, Фото: 2
В Черни во время уборки на кладбище могилы завалили спиленными деревьями, Фото: 3
В Черни во время уборки на кладбище могилы завалили спиленными деревьями, Фото: 4
В Черни во время уборки на кладбище могилы завалили спиленными деревьями, Фото: 5
В Черни во время уборки на кладбище могилы завалили спиленными деревьями, Фото: 6
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:16 +4
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