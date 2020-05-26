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В Туле покупатель намухлевал со сдачей и обманул продавца хлеба на 4000 рублей

В Туле покупатель намухлевал со сдачей и обманул продавца хлеба на 4000 рублей

Мошенника задержали в кратчайшие сроки. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники отдела полиции «Центральный» задержали представителя цыганского этноса, подозреваемого в мошенничестве. По предварительным данным, злоумышленник зашел купить хлеб в магазин-пекарню. Расплатиться за покупку он решил пятитысячной купюрой. А потом, заявив, что хлеб не свежий и покупать он его не будет, потребовал вернуть свою купюру. Но, отдавая сдачу, он незаметно «заломил» часть купюр в руке и отдал оставшиеся продавщице. Забрав свои пять тысяч рублей, он ушел из магазина. Таким образом, у злоумышленника остались в руках деньги из сдачи, а также свои собственные, которыми он хотел расплатиться. Нанесённый ущерб составил 4 тысячи рублей.

Продавец, обнаружив обман, обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Центральный» в кратчайшие сроки смогли выяснить личность и местонахождение злоумышленника.

45-летний ранее судимый мужчина доставлен для разбирательства. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские выясняют все детали противоправной деятельности подозреваемого и не исключают фактов совершения им других аналогичных деяний.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:45 +4
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