В Пролетарском районе Тулы на сутки отключат воду

Это связано с подготовкой водозабора к работе в зимних условиях.

27 мая с 8.00 до 8.00 28 мая в Пролетарском районе Тулы, а также в Новомедвенском, п. Молодёжный, мкр. Рублево-Медвенский, д. Медвенка, Комарки, Фитогенетика будет прекращена подача холодного водоснабжения.

Как сообщает АО «Тулагорводоканал», это связано с проведением работ по подготовке к работе в зимних условиях на Медвенско-Осетровском водозаборе.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.