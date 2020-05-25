В Пролетарском районе Тулы на сутки отключат воду
Это связано с подготовкой водозабора к работе в зимних условиях.
27 мая с 8.00 до 8.00 28 мая в Пролетарском районе Тулы, а также в Новомедвенском, п. Молодёжный, мкр. Рублево-Медвенский, д. Медвенка, Комарки, Фитогенетика будет прекращена подача холодного водоснабжения.
Как сообщает АО «Тулагорводоканал», это связано с проведением работ по подготовке к работе в зимних условиях на Медвенско-Осетровском водозаборе.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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