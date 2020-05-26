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В Тульской области за сутки выздоровели от коронавируса 96 человек

В Тульской области за сутки выздоровели от коронавируса 96 человек

Общее число выздоровевших за всё время составило 1303 человека.

Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки в Тульской области от коронавируса вылечились 96 человек, а заболели — 105.

Накануне сообщалось, что в настоящее время в регионе ориентировочно достигнут пик заболеваемости COVID-19. Всего госпитализирован 1421 человек, из них 64 (34 — на ИВЛ) находятся в реанимации, 424 — на кислородной поддержке.

Сюжет: Коронавирус
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