Пик заболеваемости коронавирусом в Тульской области: в больницах 1421 человек, 34 – на ИВЛ

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Данные были озвучены в правительстве региона 25 мая на заседании регионального штаба по коронавирусу.

Сколько у нас заболевших и как они себя чувствуют?

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев сообщил, что всего в регионе — 3213 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. На карантине находятся 1373 человека. Обследовано более 60 тысяч жителей области.

В настоящее время в регионе ориентировочно достигнут пик заболеваемости COVID-19.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк добавил, что всего госпитализировано 1421 человек, из них 64 (34 — на ИВЛ) находятся в реанимации, 424 — на кислородной поддержке. Выздоровели 1207 человек, в том числе 103 ребенка.

Сколько дополнительных мест в больницах?

Алексей Эрк также сообщил, что на сегодня в регионе развернуто 1834 койки, в том числе 88 — в п. Петровский; 80 — в Ефремове; 150 — в Алексине. Коек с кислородом — 922, из них с ИВЛ — 177.



Министр отметил, что медики, относящиеся к группе риска, еженедельно проходят тестирование на коронавирус. Все лаборатории оснащены необходимым оборудованием для исследования на COVID. Их мощность увеличена до 2 тысяч исследований в сутки.

Алексей Дюмин рекомендовал региональному минздраву и Роспотребнадзору обратить внимание на работу лабораторий и минимизировать сроки выдачи заключений жителям, которые проходят тестирования на коронавирус.

Речь также шла о гостиницах, где временно проживают медработники, борющиеся с коронавирусом. Министр сообщил, что гостиницы оснащены всем необходимым. На данный момент услугами 11 гостиниц воспользовались более 250 медработников.

Что со средствами защиты?

Кроме того, Алексей Эрк доложил, что в регионе достаточно средств индивидуальной защиты (СИЗ). Ими полностью обеспечены все медучреждения области. Несмотря на это, поставки СИЗ продолжаются, чтобы сформировать запас на будущее. Необходимые лекарственные препараты также имеются в наличии. Они постоянно докупаются.

