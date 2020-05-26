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Масочный режим в Туле: в маршрутках всего за час выявили более десятка нарушителей

Масочный режим в Туле: в маршрутках всего за час выявили более десятка нарушителей

За несоблюдение установленных норм грозит штраф до 30 тысяч рублей.

25 мая на ул. Советской в Туле сотрудники Госавтоинспекции и представители регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области провели совместный рейд. Участники проверяли, как водители и пассажиры маршруток соблюдают масочный режим.
 
Всего за один час выявили более десяти нарушителей режима обязательного ношения средств индивидуальной защиты. На них составлены административные протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Максимальное наказание за такое нарушение — штраф до 30 тысяч рублей.
 
 
Напомним, что в Туле, Новомосковске, Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах введен режим обязательного ношения масок, в том числе во время прогулок и занятий физкультурой в парках и при условии соблюдения социальной дистанции.
 
Для жителей других районов ношение масок и перчаток носит рекомендательный характер. Неработающие жители старше 65 лет должны оставаться в режиме самоизоляции.
 
Полицейские проводят регулярные проверки в магазинах, парках и на улицах. Кроме того, проверяется соблюдение требований и в общественном транспорте.
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Масочный режим в Туле: в маршрутках всего за час выявили более десятка нарушителей, Фото: 1
Масочный режим в Туле: в маршрутках всего за час выявили более десятка нарушителей, Фото: 2
Масочный режим в Туле: в маршрутках всего за час выявили более десятка нарушителей, Фото: 3
Масочный режим в Туле: в маршрутках всего за час выявили более десятка нарушителей, Фото: 4
Масочный режим в Туле: в маршрутках всего за час выявили более десятка нарушителей, Фото: 5
Масочный режим в Туле: в маршрутках всего за час выявили более десятка нарушителей, Фото: 6
Масочный режим в Туле: в маршрутках всего за час выявили более десятка нарушителей, Фото: 7
Масочный режим в Туле: в маршрутках всего за час выявили более десятка нарушителей, Фото: 8
Масочный режим в Туле: в маршрутках всего за час выявили более десятка нарушителей, Фото: 9
Масочный режим в Туле: в маршрутках всего за час выявили более десятка нарушителей, Фото: 10
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