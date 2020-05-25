новости
новости
Регистрация
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы

Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы

Стражи порядка выборочно проверяют общественный транспорт.

Тульская полиция продолжает контролировать введенный масочный режим. В понедельник, 25 мая, проверяли, как соблюдают введенные ограничения пассажиры, а также водители общественного транспорта.
 
Чтобы выяснить, все ли носят маски, полицейские останавливали на проспекте Ленина автобусы и маршрутки.
 
Если у человека нет маски на лице, но при этом она есть в кармане, или сумке, его просят надеть ее. При отсутствии маски на нарушителя составляют административный протокол.
 

 
Как рассказал начальник отдела охраны общественного порядка УМВД по городу Туле Роман Чепелев, накануне были составлены 12 протоколов за нарушение масочного режима в общественном транспорте.
Галерея
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 1
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 2
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 3
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 4
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 5
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 6
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 7
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 8
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 9
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 10
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 11
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 12
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 13
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 14
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 15
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 16
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 17
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 18
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 19
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 20
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 21
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 22
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 23
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 24
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 25
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 26
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 27
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 28
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 29
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 30
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 31
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 32
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 33
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 34
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 35
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 36
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 37
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 38
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 39
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 40
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 41
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 42
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 43
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 44
Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы, Фото: 45
показать все фотографии
Сюжет: Коронавирус
Россиян призвали не ездить в отпуск за границу
Мир
Россиян призвали не ездить в отпуск за границу
сегодня, в 15:22, 3 42 0
Эпидемиологи назвали сроки и условия начала массовой вакцинации от коронавируса в России
Мир
Эпидемиологи назвали сроки и условия начала массовой вакцинации от коронавируса в России
сегодня, в 12:34, 40 2330 0
Переболевшие коронавирусом туляки смогут за деньги сдать кровь или плазму
Жизнь Тулы и области
Переболевшие коронавирусом туляки смогут за деньги сдать кровь или плазму
сегодня, в 12:33, 33 2215 1
Подтвержденные случаи COVID-19 в Тульской области: карта на 25 мая
Жизнь Тулы и области
Подтвержденные случаи COVID-19 в Тульской области: карта на 25 мая
сегодня, в 11:11, 12 5671 2
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:42 +4
Другие статьи по темам
Событие
масочный режимсоблюдение масочного режимаполиция
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Россиян призвали не ездить в отпуск за границу
Россиян призвали не ездить в отпуск за границу
Заканчивается срок подачи заявлений на субсидию за апрель для предпринимателей
Заканчивается срок подачи заявлений на субсидию за апрель для предпринимателей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.