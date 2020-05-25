Полицейский рейд в тульских маршрутках: на пассажиров без масок составляют протоколы

Тульская полиция продолжает контролировать введенный масочный режим . В понедельник, 25 мая, проверяли, как соблюдают введенные ограничения пассажиры, а также водители общественного транспорта.

Чтобы выяснить, все ли носят маски , полицейские останавливали на проспекте Ленина автобусы и маршрутки.

Если у человека нет маски на лице, но при этом она есть в кармане, или сумке, его просят надеть ее. При отсутствии маски на нарушителя составляют административный протокол

Как рассказал начальник отдела охраны общественного порядка УМВД по городу Туле Роман Чепелев, накануне были составлены 12 протоколов за нарушение масочного режима в общественном транспорте.