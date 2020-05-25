Заканчивается срок подачи заявлений на субсидию за апрель для предпринимателей

1 июня заканчивается срок приема заявлений на субсидии за апрель 2020 года от малых и средних предпринимателей пострадавших отраслей.

Субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат, связанных с эпидемией коронавируса, — в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников за апрель и май 2020 года.

Получить субсидию могут малые и средние предприниматели, зарегистрированные до 1 марта 2020 и работающие в одной из наиболее пострадавших отраслей.

Оформить субсидию могут и индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных сотрудников.

Тем, у кого есть наемные работники, обязательно выполнить условие — сохранить в месяце, за который выплачивается субсидия, не менее 90% от общего числа работников в марте 2020 года (или это число должно быть снижено не более чем на 1 человека по отношению к марту 2020 года).

Размер субсидии рассчитывается из размера МРОТ (12130 рублей) на каждого работника и самого предпринимателя.

Чтобы получить субсидию за апрель, необходимо подать заявление в налоговый орган по месту постановки на налоговый учет до 1 июня 2020 года. С 1 июня начнется прием заявлений на субсидию за май.

Заявление можно подать по почте, отнести на бумаге в специальный бокс в налоговой инспекции по месту постановки на налоговый учет, или заполнить в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

ФНС России упростила пользование личным кабинетом — теперь предприниматели, имеющие право на субсидию, могут получить деньги быстрее. Индивидуальные предприниматели могут сформировать заявление на субсидию в размере МРОТ без квалифицированной электронной подписи.

Заявление формируется автоматически на основе данных личного кабинета. Налогоплательщику остается выбрать реквизиты своего банковского счета для перечисления субсидии и нажать кнопку «Отправить заявление».

Проверить, имеет ли индивидуальный предприниматель или организация право на субсидию, можно в специальном сервисе ФНС России. Для этого достаточно ввести ИНН.

Кроме того, введя ИНН компании или индивидуального предпринимателя на сайте ФНС России, плательщик сможет увидеть, какие еще меры поддержки ему полагаются и как ими воспользоваться.

Телефон горячей линии: 8−800−222−22−22.