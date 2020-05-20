Рейд в Туле: полицейские проверили пенсионеров на улицах

Полиция проводит в Тульской области мероприятия, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. На улицах, в парках и других общественных местах полицейские проверяют соблюдение гражданами требований Указа губернатора.

- Сотрудники полиции напоминают прохожим, что в Туле, Новомосковске, Веневском, Тепло-Огарёвском, Щёкинском, Заокском и Ясногорском районах введён режим обязательного ношения масок, в том числе при осуществлении прогулок и занятий физкультурой в парках и при условии соблюдения социальной дистанции, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Неработающие жители старше 65 лет должны соблюдать режим строгой самоизоляции. В ходе рейдов полицейские обращают особое внимание граждан данной возрастной категории на соблюдение этого требования.

Напомним, за несоблюдение установленных норм нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей.