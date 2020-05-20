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Рейд в Туле: полицейские проверили пенсионеров на улицах

Рейд в Туле: полицейские проверили пенсионеров на улицах

Напомним, граждане старше 65 лет обязаны соблюдать режим строгой самоизоляции.

Полиция проводит в Тульской области мероприятия, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. На улицах, в парках и других общественных местах полицейские проверяют соблюдение гражданами требований Указа губернатора.

- Сотрудники полиции напоминают прохожим, что в Туле, Новомосковске, Веневском, Тепло-Огарёвском, Щёкинском, Заокском и Ясногорском районах введён режим обязательного ношения масок, в том числе при осуществлении прогулок и занятий физкультурой в парках и при условии соблюдения социальной дистанции, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Неработающие жители старше 65 лет должны соблюдать режим строгой самоизоляции. В ходе рейдов полицейские обращают особое внимание граждан данной возрастной категории на соблюдение этого требования.

Напомним, за несоблюдение установленных норм нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей.

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Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 1
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 2
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 3
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 4
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 5
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Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 10
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 11
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 12
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Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 14
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 15
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Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 17
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Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 31
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 32
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 33
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 34
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 35
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 36
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 37
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 38
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 39
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 40
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 41
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 42
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 43
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 44
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 45
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 46
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 47
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 48
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 49
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 50
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 51
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 52
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 53
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 54
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 55
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 56
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 57
Рейд полиции по режиму самоизоляции, Фото: 58
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