В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 22 мая
Больше всего зараженных коронавирусной инфекцией в Туле, Новомосковске, Алексине и Щекино.
Правительство Тульской области опубликовало актуальную карту подтвержденных случаев COVID-19. Напомним, коронавирус есть во всех районах региона. Самые зараженные города — Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.
За всё время в области 2915 человек заразились коронавирусной инфекцией (за предыдущие сутки +91 случай), выздоровели 1104 человека, умерли 20.
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 13:41, 25 545 2
сегодня, в 12:39, 5 4114 0
сегодня, в 10:33, 57 5396 2
вчера, в 17:28, 55 1502 3
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