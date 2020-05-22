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В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 22 мая

В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 22 мая

Больше всего зараженных коронавирусной инфекцией в Туле, Новомосковске, Алексине и Щекино.

Правительство Тульской области опубликовало актуальную карту подтвержденных случаев COVID-19. Напомним, коронавирус есть во всех районах региона. Самые зараженные города — Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.

За всё время в области 2915 человек заразились коронавирусной инфекцией (за предыдущие сутки +91 случай), выздоровели 1104 человека, умерли 20.

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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