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В Ясногорском районе Volkswagen врезался в дерево у дороги
Фото: УГИБДД УМВД России по ТО.

В Ясногорском районе Volkswagen врезался в дерево у дороги

Водителя легковушки госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Утром 21 мая на 40-м километре автодороги Н. Клейменово – Ясногорск – Мордвес произошло ДТП. По предварительной информации, 35-летняя водитель Volkswagen Polo не справилась с управлением и совершила съезд в кювет. Там автомобиль врезался в дерево.
 
«В результате ДТП женщина получила различные травмы и была госпитализирована», – сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:48 +3
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