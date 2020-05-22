В Ясногорском районе Volkswagen врезался в дерево у дороги

Фото: УГИБДД УМВД России по ТО.

Утром 21 мая на 40-м километре автодороги Н. Клейменово – Ясногорск – Мордвес произошло ДТП. По предварительной информации, 35-летняя водитель Volkswagen Polo не справилась с управлением и совершила съезд в кювет. Там автомобиль врезался в дерево.

«В результате ДТП женщина получила различные травмы и была госпитализирована», – сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.