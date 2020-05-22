В Тульской области за сутки 91 новый случай коронавируса

За всё время коронавирусная инфекция подтверждена у 2915 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрирован 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Арсеньевского, Белевского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Чернского, Щекинского, Ясногорского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все своевременно изолированы.

79 жителей Тулы и районов области выздоровели от COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 8894 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 42,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов, выздоровели 7144 человека.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3249 летальных исходов, выздоровели 99 825 человек.