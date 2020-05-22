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Кража денег у сирийского шейха в Тульской области: вора освободили от наказания
Фото: https://www.facebook.com/infosazzam.

Кража денег у сирийского шейха в Тульской области: вора освободили от наказания

Напомним, путешественника, который шел пешком из Сирии в Москву с подарком Владимиру Путину, обчистили в одном из придорожных кафе.

Веневский районный суд вынес приговор 35-летнему уроженцу Республики Северная Осетия. Напомним, он обвинялся в преступлении, которое произошло 8 января 2020 года. В одном из придорожных кафе на 148-м км автодороги М-4 «Дон» мужчина обчистил посетителя.

Жертвой кражи оказался сирийский шейх Аднан Аззам. В апреле 2019 года он выдвинулся из Сирии в Москву, чтобы подарить Президенту России арабского скакуна про имени Звезда Путина. Животное когда-то попало в плен к террористам, но выжило. Как пишут СМИ, таким подарком шейх собирался отблагодарить российский народ за поддержку сирийского народа.

В сумке, которую украли у шейха, было более 190 тысяч рублей. В ходе предварительного расследования преступник возместил ущерб.

– Суд учел мнение государственного обвинителя о виновности фигуранта уголовного дела и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Однако, учитывая, что фигурант уголовного дела содержался под стражей в период следствия и рассмотрения уголовного дела по существу, руководствуясь ч. 5 ст. 72 УК РФ, суд освободил осужденного от назначенного наказания.

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