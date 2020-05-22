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На Ураза-байрам тульская мечеть будет закрыта
Фото: 2gis.com

На Ураза-байрам тульская мечеть будет закрыта

Мусульман просят встретить религиозный праздник дома.

Мусульман призывают 24 мая отмечать религиозный праздник Ураза-байрам дома. Это связано с опасностью заражения коронавирусом еще большего количества людей.
 
«Мы добровольно отказываемся от радости коллективного намаза, духа грандиозного и многолюдного торжества, чтобы тем самым не стать, не дай Аллах, причиной последующих людских смертей и страданий. И я призываю Вас, дорогие мои единоверцы, принимать все меры предосторожности, сделать все от себя зависящее, чтобы распространение коронавируса остановилось», — сказал в своем послании к единоверцам Председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин.
 
В том числе, 24 мая будет закрыта и тульская мечеть.
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