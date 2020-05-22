Когда тульские семьи получат федеральные выплаты на детей

На портале госуслуг подача заявлений на выплаты семьям с детьми до 3 лет и от 3 до 16 лет стала доступна 12 мая. Как сообщает ПФР, очень много граждан направили свои заявления именно в первые дни.

- Все заявления поступили в систему. Однако в связи с тем, что постановление Правительства РФ № 652 вступило в силу 20 мая 2020 года, то сроки принятия решений по поданным к этой дате заявлениям исчисляются именно с 20 мая, — сообщили в Пенсионном фонде.

Таким образом, выплата семьям с детьми до 3 лет, подавшим заявления через портал госуслуг в период с 12 мая по 20 мая включительно, будет осуществлена до 28 мая 2020 года.

По заявлениям, которые были поданы с 21 мая, выплата будет осуществляться соответственно в течение 8 рабочих дней с даты подачи заявления.

Выплата семьям с детьми от 3 до 16 лет начнется с 1 июня по заявлениям, поданным до 22 мая включительно. Далее — в течение 8 рабочих дней с даты подачи заявления.

С рекомендациями по оформлению заявлений можно ознакомиться здесь.