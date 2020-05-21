новости
новости
Регистрация
Мошенники «дезинфицируют от коронавируса» квартиры туляков
Фото из архива MySlo

Мошенники «дезинфицируют от коронавируса» квартиры туляков

Одной из жертв злоумышленников стала 87-летняя пенсионерка.

Пока весь мир борется с коронавирусом, преступники на нём зарабатывают – накануне в полицию обратилась 87-летняя тулячка, проживающая на ул. Рязанской.

Она рассказала, что около полудня к ней пришли неизвестные мужчина и женщина и, представившись работниками соцслужбы, предложили провести дезинфекцию квартиры от коронавирусной инфекции.

Под этим предлогом они получили от заявительницы 31 тысячу рублей и скрылись. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

УМВД России по Тульской области рекомендует гражданам проверять личности гостей и перезванивать в организацию, сотрудниками которой они якобы являются. Номер стоит выяснить самостоятельно, а не спрашивать у визитёров.

Не соглашайтесь сразу на их условия и предложения, особенно если они касаются оплаты за различные действия, не пускайте гостей в жилище не оставляйте их без присмотра. Постараться позвать соседей или родственников, посоветоваться с ними. Увидев посторонних, злоумышленники могут отказаться от своих намерений и уйти.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:24 0
Другие статьи по темам
Событие
УМВД России по Тульской областиполициямошенничествопреступлениедезинфекциякоронавирус
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин поддержал тульскую медсестру, фотография которой облетела весь мир
Алексей Дюмин поддержал тульскую медсестру, фотография которой облетела весь мир
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.