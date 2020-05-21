Мошенники «дезинфицируют от коронавируса» квартиры туляков

Фото из архива MySlo

Пока весь мир борется с коронавирусом, преступники на нём зарабатывают – накануне в полицию обратилась 87-летняя тулячка, проживающая на ул. Рязанской.

Она рассказала, что около полудня к ней пришли неизвестные мужчина и женщина и, представившись работниками соцслужбы, предложили провести дезинфекцию квартиры от коронавирусной инфекции.

Под этим предлогом они получили от заявительницы 31 тысячу рублей и скрылись. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

УМВД России по Тульской области рекомендует гражданам проверять личности гостей и перезванивать в организацию, сотрудниками которой они якобы являются. Номер стоит выяснить самостоятельно, а не спрашивать у визитёров.

Не соглашайтесь сразу на их условия и предложения, особенно если они касаются оплаты за различные действия, не пускайте гостей в жилище не оставляйте их без присмотра. Постараться позвать соседей или родственников, посоветоваться с ними. Увидев посторонних, злоумышленники могут отказаться от своих намерений и уйти.