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Как работают умные светофоры на ул. Советской в Туле: репортаж

Как работают умные светофоры на ул. Советской в Туле: репортаж

С работой ситуационного центра, в котором сосредоточено управление светофорными объектами, ознакомился глава администрации города Дмитрий Миляев.

В Туле реализуется проект «Умный светофор», в рамках которого на ул. Советской, одной из самых загруженных в городе, установлены восемь новых светофорных объектов.

С апреля по сентябрь 2019 года специалисты ГУП «МосгортрансНИИпроект» исследовали транспортные и пешеходные потоки на ул. Советской. Они подготовили проектную и сметную документацию, создали транспортную модель улицы, а также первичные планы координации светофорных объектов. В январе 2020 года завершился монтаж необходимого оборудования, а затем началось его тестирование.

С апреля светофоры уже работают в плановом режиме.

Концепция предусматривает автоматический подбор цикла светофорного регулирования в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Как это всё работает? За работой умных светофоров следит диспетчер в ситуационном центре, который расположен в помещении Единой дежурно-диспетчерской службы. С его работой сегодня, 21 мая, ознакомился глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

В ситуационном центре с 8.00 до 20.00 ежедневно дежурит сотрудник, который оперативно реагирует на изменение дорожной обстановки, координирует работу подрядных и специальных служб, а также обеспечивает работоспособность оборудования, расположенного на светофорных объектах.

Главный специалист центра организации дорожно-транспортной деятельности Андрей Панченко:

Андрей Панченко

- Моя работа состоит в том, чтобы контролировать работоспособность системы и отслеживать такие параметры: дорожную обстановку, трафик пешеходный и транспортный и состояние экологической обстановки на ул. Советской.

По словам диспетчера, трафик отслеживается по транспортным датчикам или по видеокамерам. Наиболее загружена дорога, естественно, в утренние и вечерние часы пик.

Система автоматическая, однако есть возможность ручного управления. Если оператор видит, что транспортная обстановка на светофорах напряженная, он берет управление в свои руки.

Замначальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Ярцев рассказал подробно Дмитрию Миляеву, как устроена работа ситуационного центра.

Дмитрий Ярцев

- Каждый светофорный объект оборудован детекторами, которые находятся на каждом перекрестке. Мы можем определить текущие транспортные потоки и средний скоростной режим. Хочу отметить, что детекторы расположены до перекрестков и на них, что позволяет нам определить загруженность за 300−400 метров.

Диспетчер может посмотреть работу и цикличность фаз каждого светофора. Специалисты администрации города с января проводили обследования, считывали транспортные потоки.

В результате выработали 22 цикла в зависимости от интенсивности движения и загруженности дорог.

Есть возможность попасть на так называемую «зеленую волну».

Также на каждом светофорном объекте есть датчики экологии, можно увидеть загрязненность воздуха. В утренние и ночные часы этот параметр намного меньше, чем в пиковое время. Но тем не менее он остается в пределах допустимости.

Умные светофоры оснащены Wi-Fi — можно проследить, как распределены транспортные и пешеходные потоки.

Комплекс светофорных объектов состоит из 80 камер (35 транспортных и 44 пешеходных) и одного тепловизора. Можно увидеть картинку в режиме реального времени. В случае внештатной ситуации есть возможность определить причину затруднения движения.

Комплекс синхронизирован также с центром диспетчерской службы, которая расположена на ул. Тургеневской. Благодаря этому можно наблюдать за муниципальным и коммерческим транспортом — увидеть номерной знак транспортного средства, скорость, с которой он передвигается, и номер маршрута. Если вдруг автобус или маршрутка попали в ДТП, информацию об этом диспетчер передаст в ЦДС, что поможет оперативно изменить движение общественного транспорта.

Камера-тепловизор расположена на пересечении улицы Советской и проспекта Ленина.

- В случае повышения температурных режимов или внештатных ситуаций, мы начинаем реагировать. Также она заточена на возгорания, — пояснил Дмитрий Ярцев.

По словам Ярцева, с 1 апреля благодаря реализации проекта «Умный светофор» интенсивность транспортных потоков увеличилась на 11%, средняя скорость — на 3−5 км.

- Этот проект — один из элементов общей цифровой модели «Умный город». Когда мы говорим о том, чтобы повышать качество дорожного движения, мы говорим как правило о двух вещах — строительстве новых дорог и развязок, повышении качества управления дорожным движением. Для того, чтобы в полной мере оценить эффективность данного проекта, мы должны выйти на обычный ритм жизни, — добавил Дмитрий Миляев.

По оценке специалистов, в Туле необходимо установить 50 умных светофоров на самых крупных транспортных узлах: на ул. Октябрьской, Пролетарской, Одоевском шоссе, на пр. Ленина, и др.

В результате этого пропускная способность дорог увеличится на 15−20 процентов.

Планируется передать доступ в «Тулаупрадор», чтобы была возможность фиксировать нарушения ПДД, в ЕДДС.

- В 2019 году по инициативе губернатора Алексея Дюмина в Туле была достигнута договоренность о реализации проекта «Умные светофоры». Были привлечены внебюджетные источники. Общий объем финансирования составил 32 млн рублей, — отметил глава администрации города.

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Умные светофоры на ул. Советской, Фото: 33
Умные светофоры на ул. Советской, Фото: 34
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Умные светофоры на ул. Советской, Фото: 36
Умные светофоры на ул. Советской, Фото: 37
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Умные светофоры на ул. Советской, Фото: 39
Умные светофоры на ул. Советской, Фото: 40
Умные светофоры на ул. Советской, Фото: 41
Умные светофоры на ул. Советской, Фото: 42
Умные светофоры на ул. Советской, Фото: 43
Умные светофоры на ул. Советской, Фото: 44
Умные светофоры на ул. Советской, Фото: 45
Умные светофоры на ул. Советской, Фото: 46
Умные светофоры на ул. Советской, Фото: 47
Умные светофоры на ул. Советской, Фото: 48
Умные светофоры на ул. Советской, Фото: 49
Умные светофоры на ул. Советской, Фото: 50
Умные светофоры на ул. Советской, Фото: 51
Умные светофоры на ул. Советской, Фото: 52
Умные светофоры на ул. Советской, Фото: 53
Умные светофоры на ул. Советской, Фото: 54
Умные светофоры на ул. Советской, Фото: 55
Умные светофоры на ул. Советской, Фото: 56
Умные светофоры на ул. Советской, Фото: 57
Умные светофоры на ул. Советской, Фото: 58
Умные светофоры на ул. Советской, Фото: 59
Умные светофоры на ул. Советской, Фото: 60
Умные светофоры на ул. Советской, Фото: 61
Умные светофоры на ул. Советской, Фото: 62
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:39 0
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