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В Тульской области предложили учредить специальную медаль за борьбу с коронавирусом

В Тульской области предложили учредить специальную медаль за борьбу с коронавирусом

Для награжденных медалью «За самоотверженность и единство» разработают меры социальной поддержки.

Губернатор Алексей Дюмин внес в Тульскую областную Думу проект закона Тульской области «О внесении изменений в Закон Тульской области «О наградах Тульской области».

Законопроектом предлагается дополнить перечень наград Тульской области медалью «За самоотверженность и единство».

– Тульская область, как и вся Россия, ведёт ежедневную самоотверженную борьбу с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. 

Врачи, медсестры, работники социальных служб, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, волонтеры, а также неравнодушные граждане совместно заботятся о заболевших жителях нашего региона, одиноких стариках, малообеспеченных и многодетных семьях. Каждый день, находясь в зоне риска, они выполняют свой профессиональный, гражданский долг. Подвергая опасности свое здоровье и здоровье своих близких, они помогают делом и словом - поддерживают отчаявшихся, протягивают руку помощи тем, кто в ней нуждается. Неоценимую помощь жителям региона оказывают различные организации и общественные объединения.

Самоотверженность и единство всех, кто работает на «переднем» крае, помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, заслуживает всеобщее признание и поощрение, - сообщает пресс-служба правительства региона.

Проектом закона предлагается установить, что медалью «За самоотверженность и единство» награждаются граждане за самоотверженный труд, активную гражданскую позицию, за достижения при исполнении долга и профессионализм, личный вклад и оказание помощи в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья, при предупреждении, выявлении и ликвидации заболеваний, представляющих опасность для окружающих на территории Тульской области.   

Алексей Дюмин поручил правительству Тульской области до 1 июня 2020 года разработать меры социальной поддержки для лиц, награжденных медалью «За самоотверженность и единство».

Сюжет: Коронавирус
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