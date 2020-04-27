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Психиатрическую больницу в Маслово готовят под госпиталь для больных коронавирусом
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Психиатрическую больницу в Маслово готовят под госпиталь для больных коронавирусом

Работы ведутся в двух корпусах. Их ход проинспектировал губернатор Алексей Дюмин.

По словам главы региона, ситуация с пандемией коронавируса находится под контролем областного правительства. Главная задача – при любом развитии событий обеспечить необходимое количество коек. К концу апреля в Тульской области будут готовы 1229 коек. Ситуация с заболеваемостью требует продолжать наращивать мощности.

Главврач тульской областной психиатрической больницы Лев Лосев рассказал, что на базе учреждения откроются два отделения по 88 коек. В госпитале будут развернуты как инфекционные, так и реанимационные койки, оснащенные аппаратами ИВЛ. «Чистая» и «грязная» зоны будут разделены, для сотрудников сделают отдельные входы.

Штатное расписание уже формируется, к работе госпиталя будет привлечена часть сотрудников больницы. Пациенты переоборудуемых корпусов распределены по другим отделениям.

В палатах меняют коммунальные сети, электрику, ремонтируют системы автоматической пожарной сигнализации, оборудуют подъездные пути и площадки для дезинфекции машин скорой помощи, ремонтируют входные группы.

Алексей Дюмин подчеркнул, что все работники учреждения должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Министерству здравоохранения вместе с руководством больницы поручено проработать вопрос предоставления медикам гостиничных номеров.

Ещё один инфекционный госпиталь на 150 коек оборудуют на базе Алексинской райбольницы № 1 им. В. Ф. Снегирева. Всего в Тульской области для лечения коронавируса задействовано 6 медицинских организаций. В наличии – 659 коек, 541 из них оборудована дополнительной подачей кислорода, 103 – аппаратами ИВЛ.

Сюжет: Коронавирус
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