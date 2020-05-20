новости
новости
Регистрация
Как устроен госпиталь для больных коронавирусом в манеже стадиона «Арсенал»: фоторепортаж

Как устроен госпиталь для больных коронавирусом в манеже стадиона «Арсенал»: фоторепортаж

Манеж поделен на инфекционную и чистую зоны: одна для пациентов, вторая – для медперсонала. Корреспонденты Myslo побывали внутри.

В манеже стадиона «Арсенал» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом. О том, что это спортивное сооружение, напоминают лишь трибуны. Остальное пространство переоборудовано под медучреждение.

208 боксов уже смонтировали и постепенно заполняют мебелью, которую поставляет тульская компания «Промет». В каждом боксе будет по две медицинских кровати с подъемными спинками, по две тумбочки и  антибактериальные лампы. 

Боксы расположены в четырех секциях, для каждой создан свой пост  дежурных медиков. Есть ординаторская, кабинет флюорографии, комната приема пищи. 

В «чистой зоне» оборудованы рабочие места для врачей. К каждому уже подведены кабели с электричеством и интернетом.

Работы в манеже завершат до конца мая.

 

Напомним, решение об открытии в манеже стадиона «Арсенал» госпиталя для коронавирусных больных было принято на заседании регионального оперштаба по недопущению распространения инфекции. Помещение предоставлено владельцем манежа, Михаилом Борщевым, на безвозмездной основе.

Всего к концу мая в Тульской области будет организовано 2003 койко-места для пациентов с коронавирусом.

Галерея
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 1
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 2
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 3
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 4
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 5
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 6
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 7
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 8
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 9
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 10
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 11
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 12
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 13
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 14
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 15
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 16
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 17
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 18
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 19
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 20
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 21
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 22
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 23
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 24
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 25
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 26
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 27
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 28
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 29
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 30
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 31
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 32
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 33
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 34
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 35
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 36
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 37
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 38
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 39
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 40
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 41
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 42
В Туле в манеже «Арсенала» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом, Фото: 43
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 19:43 0
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусинфекционный госпитальманеж стадиона Арсенал
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк ударил незнакомца ножом за многочисленные просьбы угостить сигаретой
Туляк ударил незнакомца ножом за многочисленные просьбы угостить сигаретой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.