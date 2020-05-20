Как устроен госпиталь для больных коронавирусом в манеже стадиона «Арсенал»: фоторепортаж

Манеж поделен на инфекционную и чистую зоны: одна для пациентов, вторая – для медперсонала. Корреспонденты Myslo побывали внутри.

В манеже стадиона «Арсенал» завершается монтаж госпиталя для больных коронавирусом. О том, что это спортивное сооружение, напоминают лишь трибуны. Остальное пространство переоборудовано под медучреждение.

208 боксов уже смонтировали и постепенно заполняют мебелью, которую поставляет тульская компания «Промет». В каждом боксе будет по две медицинских кровати с подъемными спинками, по две тумбочки и антибактериальные лампы.

Боксы расположены в четырех секциях, для каждой создан свой пост дежурных медиков. Есть ординаторская, кабинет флюорографии, комната приема пищи.

В «чистой зоне» оборудованы рабочие места для врачей. К каждому уже подведены кабели с электричеством и интернетом.

Работы в манеже завершат до конца мая.

Напомним, решение об открытии в манеже стадиона «Арсенал» госпиталя для коронавирусных больных было принято на заседании регионального оперштаба по недопущению распространения инфекции. Помещение предоставлено владельцем манежа, Михаилом Борщевым, на безвозмездной основе.

Всего к концу мая в Тульской области будет организовано 2003 койко-места для пациентов с коронавирусом.