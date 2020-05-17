Утиные истории в Туле: уточка и селезень перебрались в Мясново

Кадр из видео.

На этот раз парочку уток, ставшую уже знаменитой в Туле, заметили в Мясново — в 4-м проезде. Видео прогулки пернатых прислала в редакцию Myslo наша читательница Анастасия С.

Напомним, изначально утку и селезня видели долгое время в районе Зеленстроя, потом пернатые переместились к Городскому концертному залу, где плавали в большой луже на парковке. Через некоторое время уточки добрались до центра города — сначала прогуливались по площади Ленина, а затем облюбовали фонтан у здания регионального правительства.