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Утиные истории в Туле: уточка и селезень перебрались в Мясново
Кадр из видео.

Утиные истории в Туле: уточка и селезень перебрались в Мясново

Продолжаем следить за приключениями пернатых!

На этот раз парочку уток, ставшую уже знаменитой в Туле, заметили в Мясново — в 4-м проезде. Видео прогулки пернатых прислала в редакцию Myslo наша читательница Анастасия С.

Напомним, изначально утку и селезня видели долгое время в районе Зеленстроя, потом пернатые переместились к Городскому концертному залу, где плавали в большой луже на парковке. Через некоторое время уточки добрались до центра города — сначала прогуливались по площади Ленина, а затем облюбовали фонтан у здания регионального правительства.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 20:04 +15
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