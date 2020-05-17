Фото из архива Myslo.
В больнице Белгорода скончался житель Тульской области с COVID-19
Об этом сообщил местный оперативный штаб.
В Белгороде скончался 67-летний мужчина из Тульской области. У него была подтверждена коронавирусная инфекция. Как сообщает местный оперштаб, пенсионер проходил лечение на базе белгородской городской больницы № 2.
От чего именно умер мужчина, власти не уточнили. Сообщается, что эта смерть стала 10-й в регионе за всё время среди пациентов с коронавирусом.
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