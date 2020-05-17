Где в Туле отключат электроэнергию с 18 по 22 мая

Специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим по ряду адресов электроэнергии не будет с 9.00 и до вечера.

18 мая:

д. Ивановка: ул. Придорожная, 2; ул. Венёвская; ул. Альпийская; ул. Чукотская; ул. Архангельская; 1-й и 2-й Архангельские пр-ды; ул. Луговая; ул. Садовая; ул. Ивановская; ул. Лесная; ул. Новая;

ул. Придорожная, 2; ул. Венёвская; ул. Альпийская; ул. Чукотская; ул. Архангельская; 1-й и 2-й Архангельские пр-ды; ул. Луговая; ул. Садовая; ул. Ивановская; ул. Лесная; ул. Новая; п. Хомяково: ул. Хомяковская, 14−24 (чётн.), 21-а, 23−35 (нечётн.), 12, 19, 1-б, 8а, 8-б, 8-в, 6, 8, 12-г, 12-а, 17-а, 12-е, 14, 8, 4, 13, 5, 9, 15, 11, 17; ул. Берёзовская, 6−15;

ул. Хомяковская, 14−24 (чётн.), 21-а, 23−35 (нечётн.), 12, 19, 1-б, 8а, 8-б, 8-в, 6, 8, 12-г, 12-а, 17-а, 12-е, 14, 8, 4, 13, 5, 9, 15, 11, 17; ул. Берёзовская, 6−15; ул. Луначарского, 1;

ул. Октябрьская, 3-а;

ул. Галкина, 3, 7;

Демидовская плотина, 1;

Скуратово: ул. Киреевская, 13−29, 10; ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20;

ул. Киреевская, 13−29, 10; ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20; п. Октябрьский , 11, 11-а, 15−21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18;

, 11, 11-а, 15−21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18; ул. Дальняя, 7−43 (нечётн.), 43-а, 8−48 (чётн.);

ул. Яблочкова, 67−97, 101−129 (нечётн.);

ул. Курковая, 30−70 (чётн.);

ул. М. Горького, 210;

ул. Арсенальная, 185−193 (нечётн.), 114−136 (чётн.);

ул. Дульная, 31-в, 29

ул. Жореса, 3−21 (нечётн.), 2−20 (чётн.);

ул. Томпа, 2−26 (чётн.), 3−35 (нечётн.);

ул. 2-я Хомутовка, 7−31 (нечётн.), 8−26 (чётн.), 23-а, 23-б, 25-а, 25-б, 25-в;

п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 5−20; ул. Чехова, 25−32, 32-а;

ул. Д. Бедного, 5−20; ул. Чехова, 25−32, 32-а; Мясново: 6-й пр-зд, 69, 71; 8-й пр-зд, 2; 9-й пр-зд, 1; 18-й пр-зд, 32−38; 4-й Полюсный пр-зд, 1−21 (нечётн.), 2−28 (чётн.); ул. Чмутова, 113, 115, 117; ул. Чмутова, 101−111 (нечётн.); 7-й пр-зд, 1-б-е, 2-а-и; 3-й Полюсный пр-зд, 1−20; 18-й пр-зд, 20−26 (чётн.), 13, 15.

19 мая:

ул. Ак. Павлова, 77, 79, 83, 85, 87, 91, 93-а, 95-а, 93, 95, 99, 101, 97, 105−111 (нечётн.);

ул. Котовского, 24−38 (чётн.), 21−35 (нечётн.);

ул. Лазо, 13−31 (нечётн.), 16−34 (чётн.);

ул. Станиславского, 60, 50, 64;

ул. Железняка, 21−41 (нечётн.), 22−34 (чётн.);

ул. Фурманова, 11−25 (нечётн.), 14−38 (чётн.);

ул. С. Перовской, 49, 40;

ул. Первомайская, 24, 26;

ул. Бундурина, 56;

ул. 9 Мая, 24 к. 2, 16, 16 к. 2, 16 к. 3, 18, 18 к. 2, 22, 20 к. 2, 20, 14, 12;

ул. Болдина, 114, 114-а, 112-б, 112, 118, 114-б;

ул. Оружейная, 36, 34-а, 30-а, 28-а, 32, 34, 32-б, 32-а;

ул. Комсомольская, 191 к. 1, 191 к. 2, 191 к. 3, 191 к. 4;

Промышленный пр-зд, 1, 3;

ул. Токарева, 78, 80, 73-а, 69;

ул. Металлургов, 49-а, 47-а, 49, 49-б, 51, 51-а, 53, 47, 45 к. 6 (Палатка);

2-й пр-зд Металлургов, 3, 5, 9, 13;

ул. Москвина, 1−37 (нечётн.), 2−24 (чётн.);

ул. Газовая, 33−47 (нечётн.);

пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29;

ул. Ивана Франко, 23−49 (нечётн.), 12−48 (чётн.);

ул. Ватутина, 4−50 (чётн.), 5−49 (нечётн.);

ул. Щепкина, 20−50 (чётн.);

п. Горелки: ул. Горельская, 34−94 (чётн.), 19−33 (нечётн.); 1-й Горельский пр-зд; 4-й Горельский пр-зд; ул. Энтузиастов, 28−52 (чётн.), 17−41 (нечётн.); 2-й горельский пр-зд, 4−32 (чётн.), 5−17 (нечётн.); 3-й Горельский пр-зд, 1−10; 5-й Горельский пр-зд, 6, 7;

ул. Горельская, 34−94 (чётн.), 19−33 (нечётн.); 1-й Горельский пр-зд; 4-й Горельский пр-зд; ул. Энтузиастов, 28−52 (чётн.), 17−41 (нечётн.); 2-й горельский пр-зд, 4−32 (чётн.), 5−17 (нечётн.); 3-й Горельский пр-зд, 1−10; 5-й Горельский пр-зд, 6, 7; Мясново: ул. Рогова, 52−58 (чётн.); 8-й пр-зд, 74; 9-й пр-зд, 53-а-73 (нечётн.), 42−64 (чётн.); 10-й пр-зд, 41−63 (нечётн.), 44-а, 44-б, 44-в, 45-а, 46-а, 42-а-60 (чётн.), 50-а; ул. Воздухофлотская, 84, 86, 57, 34−48 (чётн.); пер. 1-й Шоссейный, 1, 2−8 (чётн.); пер. 2-й Шоссейный, 1−12; Одоевское ш., 60−68 (чётн.);

ул. Рогова, 52−58 (чётн.); 8-й пр-зд, 74; 9-й пр-зд, 53-а-73 (нечётн.), 42−64 (чётн.); 10-й пр-зд, 41−63 (нечётн.), 44-а, 44-б, 44-в, 45-а, 46-а, 42-а-60 (чётн.), 50-а; ул. Воздухофлотская, 84, 86, 57, 34−48 (чётн.); пер. 1-й Шоссейный, 1, 2−8 (чётн.); пер. 2-й Шоссейный, 1−12; Одоевское ш., 60−68 (чётн.); ул. 2-я Хомутовка, 1-а, 1−3 (нечётн.), 4−8 (чётн.);

ул. Р. Люксембург, 13−19 (нечётн.), 11-б;

ул. К. Либхнехта, 1−33 (нечётн.), 2-а, 28-а, 2−40 (чётн.);

ул. Мопра, 1-а, 1−7 (нечётн.), 2−6 (чётн.), 16, 18, 20, 22, 23;

ул. Шишкина, 1−19 (нечётн.), 2−8, 8-а (чётн.)

п. Косая Гора: Орловское ш., 19−45 (нечётн.); ул. Набережная, 1-а, 1−13.

20 мая:

ул. Водоохранная, 29−36;

пер. Водоохранный, 3-а, 3−13 (нечётн.), 4−12 (чётн.);

ул. О. Кошевого, 1-а, 1-г, 1-в, 1, 7-а, 9;

ул. Агеева, 27-а, 28-а, 29-а, 30-а, 31-а, 32-а, 33-а, 27−33;

пер. О. Кошевого, 1−13 (нечётн.), 2−18 (чётн.);

пер. Котовского, 1-а, 6-а, 2−10 (чётн.), 1−5 (нечётн.);

ул. С. Стальского, 2, 4, 4-б, 9, 11, 13;

ул. Циолковского, 62, 55−63 (нечётн.), 24−32 (чётн.);

ул. Котовского, 1−16;

ул. Шевченко, 27−37 (нечётн.), 52-в, 54-а, 52−56 (чётн.);

ул. Лазо, 2−12 (чётн.), 1−11 (нечётн.);

ул. Станиславского, 69, 71;

ул. Свободы, 21;

ул. Октябрьская, 136−182 (чётн.);

ул. Карпинского, 44−52 (чётн.), 47−61 (нечётн.);

ул. Матросова, 11, 13, 17;

ул. Комарова, 26−34 (чётн.), 23−33 (нечётн.);

ул. Кутузова, 38−60 (чётн.);

ул. Комбайновая, 1;

8-й пр-зд, 76−98 (чётн.), 67−89 (нечётн.);

10-й пр-зд, 102, 104, 117, 119, 121, 123;

12-й пр-зд, 61;

19-й пр-зд, 4−14 (чётн.), 20, 3−19 (нечётн.), 23;

20-й пр-зд, 2−32 (чётн.), 3−23 (нечётн.);

21-й пр-зд, 1−27;

22-й пр-зд, 28;

25-й пр-зд, 14−28 (чётн.), 17−49 (нечётн.);

31-й пр-зд, 2−48 (чётн.);

ул. Кап. Громова, 19, 21, 25;

ул. Джамбула, 10−28 (чётн.), 9−21 (нечётн.), 17-а, 28-а;

ул. Радищева, 2−10, 14−20 (чётн.), 3−11 (нечётн.);

ул. 1-я Зеркальная, 1−12;

ул. 1-я Лучевая, 7, 9, 11;

ул. Серебровская, 25−37 (нечётн.);

ул. 1-я Хомутовка, 1−33 (нечётн.), 2−12 (чётн.), 26, 28, 32, 34, 36, 38;

ул. Р. Люксембург, 8-б;

ул. 2-я Хомутовка, 2;

ул. Томпа, 1;

п. Первомайский: ул. Чапаева, 1−39; ул. Ленина, 22-а, 23, 24.

21 мая:

ул. Свободы, 21;

ул. Шевченко, 17, 19, 21, 23, 38, 38-а, 40, 44, 46, 48, 50;

ул. Щорса, 4−36 (чётн.), 3−31 (нечётн.);

ул. Фурманова, 3-а, 3−10;

ул. Станиславского, 55, 57, 65, 67;

ул. Железняка, 14-а, 16-а, 1−20;

ул. Циолковского, 20, 22, 53;

ул. О. Кошевого, 18, 19, 20, 22;

ул. Кутузова, 104, 106-б, 108-г, 104, 106, 106-а, 108-а, 104-а, 108, 108-б, 102-а, 108-в;

ул. Металлургов, 48-а, 52-а, 44-а, 46-а, 52, 54, 50, 56;

ул. Болдина, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 109, 103-а;

ул. Октябрьская, 136−182 (чётн.)

ул. Ермоловой, 22−52 (чётн.), 17−41 (нечётн.);

ул. Репина, 8-а-32 (чётн.), 1−29 (нечётн.);

пер. Репина, 2;

ул. Газовая, 24;

ул. Огарёва, 2−24;

ул. Кислородная, 1−27;

ул. Верещагина, 24-а, 24−54 (чётн.), 23−53 (нечётн.);

ул. Щепкина, 21-а, 21-б, 21−53 (нечётн.);

ул. Кутузова, 105−131 (нечётн.);

ул. С. Ковалевской, 40−60 (чётн.);

ул. Попова, 40−59;

ул. Добролюбова, 32−48 (чётн.), 33−51 (нечётн.);

ул. Панфиловцев, 68, 84;

ул. Крылова, 30−46 (чётн.); 31−47 (нечёт.), 45-а;

ул. Поленова, 36−52 (чётн.), 37−57 (нечётн.);

ул. Гастелло, 7−39 (нечётн.), 18-а, 10−32 (чётн.);

ул. Панфиловцев, 50, 52, 56−66 (чётн.), 41−59 (нечётн.);

ул. Добролюбова, 19−31 (нечётн.), 18−30 (чётн.);

ул. Нестерова, 53-в;

8-й пр-зд, 34−50 (чётн.), 29−41 (нечётн.);

9-й пр-зд, 36−46 (чётн.), 39-б-51 (нечётн);

13-й пр-зд, 13, 14, 15;

26-й пр-зд, 1−10;

ул. Карпова, 50, 52, 58, 60;

Мясново: ул. Кабакова, 56−74 (чётн.), 53-а, 59, 63; ул. Полюсная, 9−19 (нечётн.), 26−32 (чётн.), 4-а, 4, 6; 9-й пр-зд, 6−40 (чётн.), 37−53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а; ул. Воздухофлотская, 48−54; 10-й пр-зд, 39; 11-й пр-зд, 10−39, 13-а, 17-а, 32-а, 30-а, 12-а; 12-й пр-зд, 9, 11, 11-а, 13, 12, 14-а, 22; 10-й пр-зд, 21, 22

ул. Кабакова, 56−74 (чётн.), 53-а, 59, 63; ул. Полюсная, 9−19 (нечётн.), 26−32 (чётн.), 4-а, 4, 6; 9-й пр-зд, 6−40 (чётн.), 37−53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а; ул. Воздухофлотская, 48−54; 10-й пр-зд, 39; 11-й пр-зд, 10−39, 13-а, 17-а, 32-а, 30-а, 12-а; 12-й пр-зд, 9, 11, 11-а, 13, 12, 14-а, 22; 10-й пр-зд, 21, 22 пер. Болотникова, 1-а-г, 1−4;

ул. Р. Люксембург, 9;

ул. Дзержинского, 20−28 (чётн.), 29, 32, 34, 35, 36;

пер. Водный, 19, 1−27 (нечётн.), 2−28 (чётн.), 28-а, 28-б;

ул. Болотникова, 16−20 (чётн.), 11−15 (нечётн.);

ул. Р. Люксембург, 5, 7;

п. Рудаково: ул. Победы, 19−35; ул. Л. Толстого, 1−29; ул. Октябрьская, 1−18.

22 мая: