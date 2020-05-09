Утиные истории: пара уток облюбовали фонтан у здания тульского правительства – фото и видео

Утка и селезень, похоже, окончательно поселились рядом с «белым домом».

«Природа в Туле настолько очистилась, что на площадь Ленина вернулись утки», — туляки шутят в соцсетях, используя популярный мем.

И действительно, пара уток уже несколько дней прогуливается по площади, спокойно подходит к дверям приемных.

А сегодня они уже плавают в фонтане! Не удивительно, если скоро они обзаведутся потомством.

Уточки явно метят в городские достопримечательности!