Утиные истории: пара уток облюбовали фонтан у здания тульского правительства – фото и видео
Утка и селезень, похоже, окончательно поселились рядом с «белым домом».
«Природа в Туле настолько очистилась, что на площадь Ленина вернулись утки», — туляки шутят в соцсетях, используя популярный мем.
И действительно, пара уток уже несколько дней прогуливается по площади, спокойно подходит к дверям приемных.
А сегодня они уже плавают в фонтане! Не удивительно, если скоро они обзаведутся потомством.
Уточки явно метят в городские достопримечательности!
Галерея
Другие статьи по темам
Место
Прочее