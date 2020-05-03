По Туле разгуливают утки

Фото очевидца.

Жители Зеленстроя на протяжении нескольких дней в своем районе замечают утку и селезня, которые прогуливаются по дворам.

Возможно, птицы вышли из Платоновского парка, чтобы попросить еды у туляков. Неравнодушные местные жители подкармливают необычных гостей.

Напомним, Платновский парк, как и все остальные парки города, пока закрыты для посещений.