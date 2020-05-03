Фото очевидца.
По Туле разгуливают утки
Накануне вечером туляки заметили птиц на Зеленстрое.
Жители Зеленстроя на протяжении нескольких дней в своем районе замечают утку и селезня, которые прогуливаются по дворам.
Возможно, птицы вышли из Платоновского парка, чтобы попросить еды у туляков. Неравнодушные местные жители подкармливают необычных гостей.
Напомним, Платновский парк, как и все остальные парки города, пока закрыты для посещений.
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