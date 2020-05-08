К тульскому «белому дому» пришли уточка и селезень: видео

Туляк прислал в редакцию Myslo видео, снятое возле здания правительства Тульской области. На кадрах запечатлены уточка и селезень, которые деловито гуляют возле «белого дома», совсем не смущаясь присутствия автора съемки.

Напомним, жители Зеленстроя на протяжении нескольких дней в своем районе замечали утку и селезня, которые прогуливаются по дворам.

А недавно днем в Туле на парковке у Городского концертного зала в большой луже плавали тоже уточка и селезень.