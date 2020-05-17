В Туле пьяная автоледи, скрываясь с места ДТП, врезалась в еще одну машину

Утром 17 мая на ул. Вильямса в Туле нетрезвая водитель Ford совершила два ДТП. По предварительной информации, сначала примерно в районе дома № 24 она по касательной столкнулась с легковушкой Dodge.

Водитель последнего предполагает, что женщина пыталась скрыться с места автоаварии, так как не остановилась и продолжила движение в сторону ул. Кутузова. Поэтому он поехал за ней в попутном направлении, и напротив дома №6 по ул. Вильямса женщина снова врезалась в него и припаркованный Chevrolet.

Освидетельствование на алкоголь в присутствии понятых показало, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения.

На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.