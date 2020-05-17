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В Туле пьяная автоледи, скрываясь с места ДТП, врезалась в еще одну машину

В Туле пьяная автоледи, скрываясь с места ДТП, врезалась в еще одну машину

В результате автоаварии обошлось без пострадавших.

Утром 17 мая на ул. Вильямса в Туле нетрезвая водитель Ford совершила два ДТП. По предварительной информации, сначала примерно в районе дома № 24 она по касательной столкнулась с легковушкой Dodge.
 
Водитель последнего предполагает, что женщина пыталась скрыться с места автоаварии, так как не остановилась и продолжила движение в сторону ул. Кутузова. Поэтому он поехал за ней в попутном направлении, и напротив дома №6 по ул. Вильямса женщина снова врезалась в него и припаркованный Chevrolet.
 
 
Освидетельствование на алкоголь в присутствии понятых показало, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения.
 
На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
 
 
Галерея
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 1
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 2
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 3
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 4
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 5
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 6
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 7
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 8
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 9
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 10
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 11
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 12
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 13
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 14
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 15
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 16
В Туле пьяная автоледи скрываясь с места ДТП врезалась в еще одну машину, Фото: 17
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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