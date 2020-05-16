Туляки смогут пройти лечение в Московском международном онкологическом центре

Фото: oncomos.ru

Московский международный онкологический центр (ММОЦ) открылся на базе бывшей столичной клинической больницы № 63. Там пациенты могут бесплатно пройти диагностику и лечение по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) на уровне ведущих онкоцентров мира.

Самые новые методики лечения онкозаболеваний стали доступнее для жителей не только Москвы, но и других городов России. Новый центр занимается лечением многих видов злокачественных новообразований. Это уникальный медицинский комплекс, оснащенный новейшим оборудованием для оказания полного спектра онкологической помощи по самым современным мировым стандартам.

Проектные мощности центра в год позволяют принимать до 35000 пациентов, нуждающихся в лучевой и химиотерапии, проводить до 2000 хирургических операций, до 45000 исследований ПЭТ/КТ и оказывать помощь в амбулаторном режиме.

Врачи-онкологи центра имеют за плечами большой опыт в сфере лечения и диагностики онкозаболеваний и располагают диагностическим оборудованием последнего поколения: 3 ПЭТ/КТ томографа, КТ, МРТ, ОФЭКТ/КТ, собственная гистологическая лаборатория для проведения полного спектра исследований в онкологии. Пациентам будут доступны новейшие методы лекарственной терапии, сверхточная 3D и 4D лучевая терапия и радиохирургия, хирургическое лечение онкозаболеваний всех локализаций, радионуклидная терапия.

Центр радиотерапии ММОЦ уже начал прием пациентов. Центр проводит все виды лучевой терапии и радиохирургии, которые теперь доступны пациентам в рамках полиса ОМС. Также начато проведение ПЭТ/КТ исследований.