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Украина наложила санкции на тульский педуниверситет

Украина наложила санкции на тульский педуниверситет

На три года приостановлено научное и культурное сотрудничество, аннулированы все официальные визиты и переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая подписал Указ о введении санкций в отношении российских музеев, общественных организаций и учебных заведений. «Под раздачу» попал ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Согласно тексту документа, между Украиной и тульским вузом на три года приостановлены все экономические и финансовые обязательства,  а также культурные обмены и научное сотрудничество, отменены все официальные визиты и переговоры.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 16:14 +7
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