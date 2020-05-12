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Субсидии малому и среднему бизнесу в Тульской области начнут выплачивать с 18 мая

Субсидии малому и среднему бизнесу в Тульской области начнут выплачивать с 18 мая

Подпадает ли ваше предприятие под субсидии, можно узнать на сайте налоговой: сервис проверит это автоматически по ИНН.

Выплата субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, будет производиться начиная с 18 мая 2020 года.

Для определения размера субсидии необходимо представление получателем субсидии в Пенсионный фонд РФ отчетности по форме «Сведения о застрахованных лицах», утвержденной постановлением правления Пенсионного фонда РФ от 01.02.2016 № 83п.

Проверить право на получении субсидии можно на официальном сайте ФНС России с помощью сервиса «Проверка права на получение субсидии субъектом МСП, ведущим деятельность в пострадавших отраслях». Сервис в автоматическом режиме определяет соответствие ИНН всем необходимым условиям.

Заявление можно заполнить в личном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя. Форма доступна в разделе «Жизненные ситуации».

Заявления, сформированные в личном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также по ТКС, отправляются в электронном виде.

Также заявление можно заполнить на сайте ФНС России. В этом случае после формирования заявления распечатайте его для отправки по почте.

Заявление на получение субсидии за апрель 2020 года следует направить до 1 июня 2020 года, за май 2020 года — с 1 июня до 1 июля 2020 года.

 

 

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