В Тульской области подтвердились еще 86 случаев коронавируса

За весь период новой коронавирусной инфекцией заразился 1881 человек.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Арсеньевского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского и Щекинского районов. Из них 10 человек работают в столичном регионе, 4 человека контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее. Все своевременно изолированы.

34 жителя Тулы, Алексина, Кимовска, Богородицкого, Ефремовского и Киреевского районов выздоровели от COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 46,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 94 летальных исхода. За сутки полностью выздоровели 5495 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 221 344 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек