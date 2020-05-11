Фото из архива Myslo.
В Тульской области скончались еще два пациента с COVID-19
Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Подтвержден COVID-19 у 58-летнего жителя Ефремова, который ранее скончался в инфекционном госпитале в Туле. Он поступил в стационар в состоянии средней степени тяжести. В анамнезе – патология сердечно-сосудистой системы. Пациент скончался от двусторонней полисегментарной пневмонии.
В тульской больнице скончался 60-летний житель Плавска с положительным результатом на COVID-19. Он поступил в стационар в тяжелом состоянии. В анамнезе – перенесенный туберкулез. Мужчина скончался от двусторонней полисегментарной пневмонии.
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