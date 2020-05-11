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Тренер «Тулицы» приглашает спортсменов на онлайн-тренировки в ZOOM
Фото из архива Myslo.

Тренер «Тулицы» приглашает спортсменов на онлайн-тренировки в ZOOM

«Считаешь себя профессионалом? Присоединяйся! Хочешь быть в отличной физической и психологической форме? Давай с нами!» – говорит Александр Перепелкин.

Тренер волейбольной «Тулицы» Александр Перепелкин приглашает спортсменов на онлайн-тренировки, которые будут проходить на платформе ZOOM.

- Считаешь себя профессионалом? Присоединяйся! Хочешь быть в отличной физической и психологической форме? Давай с нами! Давайте все вместе создадим настоящую рабочую и командную атмосферу. Вместе всегда продуктивнее и веселее!

Принять участие в тренировке могут все профессиональные спортсмены (все виды спорта — мужчины и женщины). Члены семьи тоже могут тренироваться.

Тренировочные занятия будут включать в себя упражнения на развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости и гибкости. Время одной тренировки 50−75 мин., — написал Александр Перепелкин на своей страничке в Instagram.

Тренер уточняет, что для занятий потребуется два квадратных метра свободного пространства, стул или табурет, по возможности по две бутылки 0,5, 1,5 и 5 литров в качестве тренажеров, швабра, а также питьевая вода.

Тренировки будут проходить три раза в неделю — в воскресенье, вторник, четверг. Начало в 11.00. Все вопросы задавайте в WhatsApp по тел. 89647626967.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:20 +1
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